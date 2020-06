Ignoran pandemia de COVID-19 en tianguis de Torreón

Aunque Torreón es el municipio con mayor número de contagios de COVID-19 en el estado de Coahuila, el tianguis de la colonia Tierra y Libertad regresó a sus actividades por medio de una prueba piloto y sin "temor" a la propagación de esta enfermedad.

Grupos de música en vivo, mujeres sin cubrebocas cargando a sus bebés en brazos, montones de gente en las pacas de ropa y en establecimientos de frutas y verduras fue lo que se observó ayer domingo sobre la calzada Quetzalcóatl.

Después del mediodía, comenzó a incrementarse la movilidad de personas. Había familias completas sin las mínimas medidas sanitarias en los puestos de gorditas, de tacos al vapor, de aguas frescas, fritangas y elotes.

Los niños y niñas igual paseaban en bicicleta o iban tomados de la mano de sus padres sin atender las recomendaciones de salud para evitar la propagación y el contagio del coronavirus.

Mientras se avanzaba por la vialidad, también se pudo observar a algunos comerciantes sin cubrebocas y sin dispensadores de gel antibacterial en sus puestos. Mucho menos había letreros y/o señalamientos para indicar la sana distancia.

"Apelando a su buen corazón, con lo que deseen cooperar", decía por el micrófono una de las vocalistas de un grupo musical que se instaló a un costado de un puesto de venta de ropa usada y en donde ninguno de los integrantes portaba el tapabocas.

El director de Plazas y Mercados en Torreón, Luis Alberto Mendoza, señaló que la factibilidad de instalación y operación del tianguis de la colonia Tierra y Libertad "está en un hilo", sobre todo porque en este lugar es donde se han tenido mayores problemas en términos de incumplimiento del uso de cubrebocas y de gel antibacterial. Aseveró que si no se acatan las recomendaciones sanitarias en este tianguis, los comerciantes no se podrán instalar este fin de semana que viene.

"Pero se va a valorar, lógicamente ese tianguis se va a valorar completamente, hoy (ayer) se hizo la recomendación y se volvieron a hacer notificaciones a algunos vendedores que no portaban cubrebocas y que no tenían el gel antibacterial, estamos notificándolos y se tendrá que valorar junto con la gente del Gobierno del Estado para que el Subcomité Regional de Salud valore si puede continuar este tianguis o no", afirmó.

El funcionario informó que tan solo el pasado sábado se hicieron alrededor de 19 notificaciones en este tianguis que comenzó a operar ese mismo día por medio de la prueba piloto, donde se promueve la instalación de puestos con una mayor distancia entre sí, filtros de revisión sanitaria, letreros, dispensadores de gel antibacterial, uso del cubrebocas y una bitácora relacionada con la toma de temperatura de los comerciantes.

"El gran problema que estamos teniendo en Tierra y Libertad es que la gente de la colonia no está acatando las medidas. Nos hemos dado cuenta que a mucha de la gente de las colonias no les importa ponerse el cubrebocas, por eso la notificación también se está haciendo al vendedor que hace la venta a los ciudadanos sin cubrebocas, es una situación de responsabilidad. El tianguista tiene la obligación de hacer esta situación como en muchas cadenas comerciales o en las instituciones bancarias que no te atienden si no traes el cubrebocas. Sé que es complicado pero esas son las nuevas reglas del juego y si no acatan, no se podrán instalar la semana que entra", dijo.

Mendoza señaló que el fin de semana que acaba de concluir se aperturaron 10 tianguis y que el único problema que se presentó fue en la colonia Tierra y Libertad. "Sí han estado respetando en los demás tianguis las medidas, salvo Tierra y Libertad", añadió.

El director de Plazas y Mercados mencionó que el Municipio cuenta con 16 inspectores en tres turnos para verificar que la ciudadanía cumpla con las disposiciones contenidas en el Reglamento Municipal y demás disposiciones de observancia general.

En un recorrido que realizó ayer El Siglo de Torreón por el tianguis instalado a la altura de la avenida Allende y la calzada Xochimilco en la colonia Nueva California se pudo observar que los comerciantes cumplieron el fin de semana con las medidas de higiene para evitar el contagio del coronavirus. Además de los filtros sanitarios, se efectuó la toma de temperatura y se promovió el uso del cubrebocas y la aplicación del gel antibacterial.