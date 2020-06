CeeLo Green estrena nuevo álbum luego de cinco años ausente

CeeLo Green lanzó su nuevo álbum CeeLo Green Is ... Thomas Callaway, que incluye los sencillos Lead me, Doing it all together y People watching.

Este es el primer disco del artista, quien ha sido ganador del premio Grammy en cinco ocasiones, en un lustro. De acuerdo con la crítica especializada, en esta producción se descubre "el auge de la voz de Green de una manera diferente a la que los fanáticos están acostumbrados a escuchar". CeeLo Green, cuyo nombre de nacimiento es Thomas Callaway, colaboró con Dan Auerbach de The Black Keys, quien es el productor y director creativo de este nuevo álbum. Todo se combinó cuando Dan lo invitó a Nashville para algunas sesiones de composición, después de escribir casi 30 canciones juntos (sin intención de crear un disco), le dijo que su voz sería genial en algunas de las pistas. Fue así como entraron al estudio con una banda conformada por legendarios músicos de las décadas de los años sesenta y setenta. En una sola toma grabaron la producción que se lanza hoy. Esta es la primera vez que CeeLo graba en el estudio con una banda tocando detrás de él, esto le da una sensación vintage al sonido. La banda en vivo, dirigida por Auerbach, estuvo integrada por músicos de Nashville como Bobby Wood (que ha respaldado a grandes como Elvis Presley), Dave Roe (bajista de Johnny Cash), Gene Chrisman (baterista famoso que tocó con Elvis Presley, Roy Orbison, Dusty Springfield), Russ Pahl (guitarrista eléctrico que toca para Miranda Lambert y Taylor Swift), entre otros. Hay una fuerte influencia de Nashville en todo el álbum, especialmente en canciones como People watching, que fue coescrita por CeeLo, Auerbach y Paul Overstreet, otra leyenda de Nashville detrás del éxito de George Jones y su sencillo Same ole me, así como Blake Shelton, Kenny Chesney y Randy Travis. Otros compositores notables son Bobby Wood (Talking in your sleep de Crystal Gayle y What's your name what´s your number de Andrea TrueConnection) y Roger Cook, miembro del Salón de la Fama de los Compositores. Cabe resaltar que desde hace días también está disponible el video del sencillo Doing it all together, elaborado con los clips que enviaron los fanáticos y en los que se les ve "haciendo cosas todos juntos", durante la cuarentena.