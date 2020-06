Toma una copa al día

Se recomienda tomar una copa de vino tinto por la noche.

Una copa de vino tinto es excelente para que te relajes después de un largo día, un trago de este elixir te reiniciará la vida, pero ¿cómo se produce?

Si eres catador de vinos, seguramente sabrás que se obtiene de uvas tintas y es fermentado con el mosto y las pieles de dichas frutas. Y de acuerdo con El pequeño Larousse Gastronomique en español, la materia colorante de la piel de las uvas se va disolviendo poco a poco en el alcohol producido por la fermentación, dando como resultado un color cada vez más oscuro.

Aunque aquí la verdadera pregunta es si realmente el vino tinto es bueno para la salud. La respuesta, según diversos estudios científicos, es afirmativa y te enlistamos algunas de las razones que hacen que esta bebida sea tan buena antes de ir a dormir.

No es de sorprenderse que la idea de tomar una copa de vino antes de irse a dormir se haya popularizado, ya que de acuerdo con un artículo publicado en la revista científica Zubia, los componentes del vino y de las uvas actúan como relajantes musculares, lo cual ayuda a combatir el estrés y la ansiedad, permitiendo que tu cuerpo logre liberarse de la tensión del día y tú puedas disfrutar de un sueño reparador.

SI tienes problemas intestinales quizás podrías probar beber una copa de vino tinto en las noches, ya que según un artículo publicado en la revista Enfermería Global, la ingesta de esta bebida ayuda a la digestión por ser capaz de destruir bacterias en el estómago. No obstante, debes tomar en cuenta que esto tiene un mejor efecto si lo consumes después de comer o cenar, esto claro sin exceder la cantidad de una copa.

De acuerdo con la fuente citada en el punto anterior, el vino tinto posee una increíble acción antioxidante, lo cual, a su vez, tiene un efecto antiinflamatorio, reduce los niveles de colesterol y mejora al metabolismo.

Sobre esto conviene agregar que algunos estudios concluyen que el vino tinto ayuda a disminuir los efectos visibles del envejecimiento y aunque hay otros que difieren, lo cierto es que los antioxidantes que posee son bastante benéficos para el cuerpo humano, en general.

Según afirma la revista Enfermería Global, el vino tinto consumido con moderación reduce el riesgo de padecer Alzheimer, retrasa el envejecimiento cerebral, intensifica la actividad intelectual, e incluso, evita el surgimiento de demencia gracias al bloqueo que hace de la oxidación de células y de la generación de radicales libres.

De acuerdo con la Revista Española de Cardiología, numerosos estudios epidemiológicos han demostrado que el consumo en cantidades moderadas de vino tinto reduce la mortalidad cardiovascular, debida fundamentalmente a cardiopatía isquémica aterosclerótica y a accidentes cerebrales isquémicos.

No obstante, no hay suficientes estudios que demuestren que el consumo del vino tinto pueda ser benéfico en este sentido para las personas que no tengan eventos coronarios previos, o bien que no superen los 40 años de edad, por lo cual esto es recomendado para individuos que cuenten con antecedentes de este tipo de enfermedades y que lo hayan consultado previamente con su médico.

En cualquier caso recuerda que lo recomendado es consumir solo una copa de vino tinto en la noche, ya que si lo excedes podrías crear una dependencia y los efectos benéficos se disiparon, puesto que hay que evitar los excesos. Pero antes de probarlo, es mejor que consultes a un especialista, primordialmente si no eres una persona sana.