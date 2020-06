Famosos celebran a la comunidad LGBT+ en redes sociales

Varios famosos se unieron al movimiento y mandaron mensajes en donde piden que se acabe la discriminación y que todas las personas puedan ser libres sin ser juzgadas.

Ricky Martin subió una foto en donde se le puede ver junto a su esposo Jwan Yosef y guardando las medidas sanitarias.

El actor Luis Gerardo Méndez colocó un mensaje sencillo, pero que representa la ideología del orgullo LGBTI+.

La cantante Joy Huerta publicó una foto de su hija y escribió un mensaje en donde menciona que la lucha por la igualdad no ha terminado; además mostró que se siente orgullosa de esta etapa en su vida.

"Hoy y todos los días celebramos orgullosamente nuestra diversidad. Pero también dejando claro que aún falta mucho, mucho por lograr igualdad de derechos humanos".

Paulina Rubio colocó una foto en donde viste los colores de la bandera gay y agregó "Celebremos al libertad, el orgullo y la diversidad!".

Thalía fue la encargada de dar el banderazo inicial a las actividades virtuales.

La intérprete de éxitos como Amor a la mexicana y No me enseñaste también dedicó unas palabras.

"Nuestros corazones laten a diferentes ritmos y diferentes tiempos, pero juntos crean una maravillosa sinfonía que llena de amor, libertad y alegría este planeta".

Madonna recordó el discurso que dio en los GLAAD Media Awards el 4 de mayo del 2019.

Al momento de recoger el premio a "Defensora del cambio", la intérprete de Like a Virgin aprovechó para mostrar su apoyo hacia el movimiento y dio a conocer el motivo.

"El primer hombre gay que conocí se llamaba Christopher Flynn. Era mi profesor de ballet en la secundaria y fue la primera persona que creyó en mí, que me hizo sentir especial como bailarina, como artista y como ser humano.

Sé que esto suena superficial, pero fue el primer hombre que me dijo que era hermosa", comentó.

One Year Ago Today....... • GLAAD awards..........Don’t Give Up the Fight.#pride @glaad https://t.co/NUR5vtfNCV pic.twitter.com/YiB3KfRcA6