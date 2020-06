Neto Soto encuentra 'fortuna' en la música

Cuando era niño la música llegó a su vida. Fueron sus padres quienes se la presentaron en formatos de cassettes y discos. Desde entonces se volvió su fiel compañera y no piensa abandonarla.

El lagunero, Neto Soto, lleva varios años cantando y con ello transmitiendo a quien lo escucha todo tipo de emociones. Pese a la pandemia, continúa trabajando y dentro de poco lanzará un nuevo sencillo.

Soto platicó con El Siglo de Torreón de la melodía, de su pasión por los escenarios y de las emociones o sentimientos a componer ya que él interpreta sus propias melodías.

¿Cómo te ha tratado este año?

Este año ha sido una montaña rusa de emociones; me he sentido feliz por lograr producir mi nuevo material después de mucho tiempo y a la vez he tenido cierta ansiedad porque siempre queda la sensación de poder haber hecho las cosas mejor en cuanto a mis canciones y todo lo que conlleva hacer realidad un proyecto como este.

"También ha sido un tiempo de mucho aprendizaje tanto en el aspecto creativo como en el técnico pues al ser autodidacta de la producción musical, pude mejorar la calidad de mis canciones y lograr plasmar lo que tengo en mi mente al componer para posteriormente transmitir mi música con la mejor calidad posible a quienes me vayan a escuchar".

¿Viene un nuevo sencillo?

El nuevo sencillo se titula Fortuna. Este lo hice desde el año pasado y a diferencia de los otros tracks donde mi productor hizo varios cambios, puedo decir que, con esta canción en específico, la mayor parte de la producción es mía.

"Algo muy curioso de este tema que se lanzará el 24 de Julio en pleno verano, es que, a diferencia del resto del álbum, no había sido pensado como una canción de reguetón.

"Al comienzo de producir la maqueta (la base) de la canción, sólo tuve un piano y un sintetizador acompañando a la letra, por lo que el ritmo característico del dembow fue una adición de último momento que le dio otro sentido a Fortuna y que al final, se erigió como el primer sencillo por su letra melódica y coro pegadizo, elementos del género pop clásico que siempre ha sido de mis preferidos".

Anteriormente qué habías sacado, ¿Discos o sólo sencillos?

Hace tres años lancé Afán de amor, una placa de 10 canciones con base pop y sub géneros como electro, funk, rock, dance y rap. Aprendí muchísimo de haber hecho este material, razón por la cual me tardé un tiempo para hacer otro.

"En honor a la verdad, tuve una sensación agridulce respecto al resultado del primer álbum, pero dicen que nadie aprende en cabeza ajena, por lo que después de mucho tiempo, meditación y apoyo de familia y amistades, me di cuenta que podía usar a mi favor el aprendizaje a partir de esos errores pasados".

¿De qué manera te ha afectado la pandemia a nivel profesional?

Fue un golpe bastante duro pues los planes para este material se pospusieron meses y no sólo eso, temía que tanta expectativa que hice en mis redes sociales se iba a esfumar por haber transcurrido tanto tiempo desde la primera vez que anuncié el nuevo EP. De hecho, estuve renuente de lanzarlo y esperar al menos hasta finales de año, sin embargo, reflexioné y me di cuenta que pase lo que pase, el mundo sigue girando.

"Sé que son tiempos muy difíciles y tenemos que adaptarnos a los cambios que esta pandemia trajo a nuestras vidas, pero sé también que debemos ser optimistas, seguir trabajando, cuidándonos los unos a los otros y apoyarnos cuando más lo necesitamos.

"Una forma de contribuir a ello como artista, es con la música, que nos acompaña en buenos y malos momentos hasta lograr motivarnos para seguir luchando en esta vida que de por sí ya era intensa".

¿Cuánto tiempo llevas en la música y por qué elegiste este camino?

Prácticamente desde muy niño tuve mi acercamiento con la música pues todos los días a toda hora mis papás ponían casetes y yo escuchaba géneros tan divertidos y variados como la música disco de los ochenta, rock, pop pasando por música tradicional mexicana hasta la clásica.

"A partir de esto, la emoción que causaba en mí toda esa música me llevó a cuestionar cómo sería si yo me propusiera hacer lo que escuchaba y más aún, quería transmitir esas emociones a otras personas.

"Así, esta sensación se convirtió en mi principal objetivo al hacer lo que hago: transmitir al mundo a través de melodías creadas por mí, emociones intensas que usualmente la música me provoca desde que tengo noción de la vida".

¿Hasta ahora qué consideras que ha sido lo más importante que has logrado?

El simple hecho de poder hacer mi música y tenerla en las plataformas digitales es un gran logro para mí debido a todas las dificultades, trabajo, tiempo, energía, fracasos, aciertos y de más que tuve que vivir, lo cual hace que me sienta orgulloso de mí mismo por hacer realidad mi sueño.

"Además, lo más importante de todo esto es contar con el apoyo de personas cercanas a mí y de otras que fui conociendo en el camino desde que empecé formalmente a dedicarme a la música. Esto significa muchísimo porque de lo contrario hubiera sido imposible lograr hacer mi música.

"Siempre ha sido un trabajo en equipo y eso lo tengo muy presente en este camino lleno de sacrificios y decepciones. Por nombrar un ejemplo, gracias a tener la dicha de contar con el apoyo de Def Rabbit, que además de ser mi mejor amigo, es un productor lagunero prodigioso, he podido alcanzar mi objetivo. Así como él, a mi familia y toda la gente involucrada detrás de un trabajo como este, les debo la calidad y todo lo bueno que he logrado con mi proyecto.

¿Cuáles son tus principales influencias musicales?

Son muchísimas. Siempre tomo elementos de cualquier artista, canción o estilo musical que me llame la atención independientemente del género que sea. Por ello, la variedad creativa de mis canciones en un mismo álbum, aunque todas estén en la misma sintonía, me enorgullece decir que cada una cuenta con personalidad única y, gracias a ello, me di cuenta que entre toda la gente que escucha mi música, tiene una canción distinta como su favorita.

"Puedo decir que este álbum tiene de base el reguetón y el R&B con una clara influencia del pop clásico. En ese tenor, no pude clasificar mi nueva música como urbana ya que, no me encasillo en un solo género y por lo pronto lo bauticé como "New Pop".

¿Has compuesto melodías para otros artistas?

Sí, pero no se han grabado, de hecho, uno de mis planes después de lanzar este EP, es grabar con otros artistas o incluso, componer para ellos. Siempre he tenido esa inquietud por colaborar con alguien más y ya tuve pláticas con algunos talentos sobre a dónde podemos ir y dar el siguiente paso. Ya veremos qué nos depara el destino.

¿Cuál ha sido tu mayor inspiración a la hora de componer?

Mi inspiración son experiencias que he tenido en mi vida sobre todo en el ámbito amoroso. Escribo sobre la intensidad de enamorarse, amar y ser amado, así como la tristeza, la ira y la decepción que puede resultar de ese desamor.

"Siempre intento componer sobre algo que conozco muy bien y evito herir la sensibilidad de alguien. Cuido mucho el aspecto del respeto en mis canciones y trato que el sentimiento que plasmo a través de ellas sea lo más sincero posible para que la gente logre identificarse con ello".

¿Tocas algún instrumento?

Además de cantar, toco la guitarra y algunas ocasiones agarré las baquetas e intenté tocar la batería, pero definitivamente lo mío es la voz, componer y últimamente producir.

Spotify: Neto Soto

Facebook: Neto Soto Music

Instagram: @netosotom

Youtube: Neto Soto Oficial