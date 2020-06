Se han invertido casi 5 mdp en pandemia: alcalde de Lerdo

El alcalde Homero Martínez Cabrera aseguró que el Ayuntamiento de Lerdo ha invertido cerca de 5 millones de pesos en los últimos tres meses por el combate al COVID-19.

Dijo que lo anterior se destinó a diferentes rubros: uno de ellos fue la prevención y el otro la compra de cubrebocas, gel antibacterial, apoyos alimenticios y apoyos económicos a los trabajadores del Ayuntamiento que desde finales de marzo han estado todos los días en los filtros sanitarios.

"Se han entregado 10 mil despensas cada mes, lo que equivale aproximadamente a 1 millón de pesos, sumado a los apoyos de los filtros sanitarios que se han instalado. Les he entregado un apoyo económico vía nómina, porque no es lo mismo que un trabajador esté en una oficina con clima a que estés expuesto a 40 grados de temperatura", dijo.

Los apoyos económicos, informó el Ayuntamiento, son bonos desde los mil pesos a 1,500 pesos a la quincena extraordinarios a su sueldo. Son 150 trabajadores del Ayuntamiento quienes están involucrados en los cinco filtros sanitarios que se tienen instalados en la ciudad.

Martínez hizo un llamado al Gobierno federal a disponer de una ayuda a los municipios para tratar la prevención del COVID-19, pues hasta el momento no se ha recibido ningún apoyo económico federal. "Seguimos haciendo el llamado al Gobierno federal a que nos ayude, porque no ha habido ni un solo peso extraordinario para atender la pandemia. En este mes seguiremos gastando y si se extiende el periodo, seguiremos haciéndolo con recurso del Gobierno municipal. Obviamente repercute en algunas acciones que teníamos previstas como Municipio y que hoy se dejan de hacer por apostarle a estos gastos, no hemos sacrificado ninguna obra necesaria por el tema del COVID", dijo.

Mencionó además que los presupuestos destinados para actividades como los festejos del Día de las Madres o para las disciplinas deportivas, se han aplicado a los trabajos de prevención sanitaria.