Si se revisa o audita la aplicación del Fortaseg (Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública en los Municipios) en Matamoros, se comprobará que existe desvío de recursos, entre otras irregularidades más que está cometiendo el presidente municipal Horacio Piña, asegura el exalcalde Jesús Contreras Pacheco.

Detalló que un mal manejo de esos recursos federales es penado, e incluso, de comprobarse que existen desvíos, el presidente municipal puede ir a la cárcel. "Estamos hablando de unos 10 millones de pesos, no es cualquier cosa".

Menciona que es evidente el mal manejo, pues esos recursos son para compra de patrullas, armamento y equipo para protección de los agentes de la Policía Municipal, además de inversiones en la recuperación de espacios públicos, pero eso no se ha visto en Matamoros.

"Yo he conocido a todos los alcaldes de Matamoros y puedo decir que Horacio Piña es el peor que ha tenido el municipio, pues las obras no se ven, sólo anda visitando algunas comunidades y llevando despensas, que no está mal, pero las obras no se ven por ningún lado", añade el también dos veces diputado local.

Sobre la cerveza que han decomisado desde el inicio de la Administración Municipal, dice que no se ha transparentado y nadie sabe qué han hecho con ella, a dónde se la llevaron o quién se la llevó.

Exalcalde denuncia malos manejos en Matamoros

No hay transparencia, dice

Entrevista

El exdiputado dio a conocer que la mayoría de los regidores ya se entrevistaron con el gobernador del Estado y lo pusieron al tanto de la situación de Matamoros.