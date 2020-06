Comparten beso con medidas

En el marco de la celebración del Orgullo LGBTQ+ en el mundo, diversas celebridades han compartido sus mensajes de apoyo y respeto hacia los miembros de la comunidad.

Ricky Martin tomó sus redes sociales este sábado para compartir una tierna fotografía acompañado de su esposo, Jwan Yosef, con quien tiene cerca de cuatro años de matrimonio. "Happy #pride everyone!!", escribió en el post de Instagram acompañado de cuadros con los colores del arcoiris.

Algo que llamó la atención de su publicación fue que respetaron las medidas de sanidad ante la contingencia por el COVID-19, compartiendo el tierno beso con cubrebocas.

Algunos colegas de la música y el medio del espectáculo comentaron mensajes de amor.

Hace unos días,Ricky comparó la gestación de sus hijos con la concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María, lo que generó que un párroco de Puerto Rico emitiera una respuesta contundente.

Inicialmente Ricky había declarado a El País que él no había alquilado un vientre para poder ser padre, "a mí me prestaron el vientre, y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo".

Monseñor Leonardo J. Rodríguez Jiménez, reprobó lo dicho por Ricky.