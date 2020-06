Hamilton, triste por declaraciones de Ecclestone

- El campeón del automovilismo, Lewis Hamilton, tachó de "ignorantes y maleducados" los comentarios sobre el racismo que hizo el exlíder de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone.

Hamilton, seis veces monarca mundial y el único piloto negro en la F1, se dijo conmocionado por la declaración que hizo Ecclestone el viernes, durante una entrevista con la CNN.

Ecclestone opinó que, "en muchos casos, la gente negra es más racista" que la blanca.

"¡Maldición!, simplemente no sé por dónde empezar con esto... Es muy triste y decepcionante leer estos comentarios", escribió Hamilton en Instagram. "Eso es exactamente lo que está mal. Fueron comentarios ignorantes y maleducados que nos muestran lo mucho que necesitamos avanzar como sociedad antes de que pueda alcanzarse una equidad real".

Ecclestone hizo la afirmación cuando se le pidió que opinara sobre la creación de una comisión por parte de Hamilton para fomentar la diversidad en el automovilismo.

"No pienso que esto yaya a hacerle mal o bien a la Fórmula Uno. Simplemente hará que la gente piense, lo que es más importante", respondió Ecclestone. "La gente debería pensar un poco y decir, por qué demonios alguien no es igual que los blancos, y la gente negra debería pensar lo mismo sobre los blancos, porque creo que en muchos casos, la gente negra es más racista que la blanca".

Cuando se pidió a Ecclestone que diera evidencias que respaldaran su opinión, respondió: "Cosas que he notado durante los años, y no hay necesidad de esto".

Recientemente, Hamilton asistió a una marcha del movimiento "Black Lives Matter" en Londres. Ha hablado ampliamente sobre racismo en semanas recientes.

Indicó que sentía mucha "ira, tristeza e incredulidad" tras la muerte de George Floyd, un hombre negro, a quien un policía blanco le oprimió el cuello con su rodilla, pese a tenerlo sometido en Minneapolis, el mes pasado.

"Lewis es algo especial. En primer lugar, es mucho muy talentoso como piloto, y parece ser ahora extremadamente talentoso cuando se pone de pie para pronunciar discursos", dijo Ecclestone. "Esta última campaña que está haciendo por la gente negra es maravillosa. Está haciendo un gran trabajo, y es del tipo de gente reconocible, a quien otros escuchan".

La F1 prometió fomentar la diversidad en una serie dominada por los blancos, mediante el establecimiento de una iniciativa llamada "We Race As One". Chase Carey, presidente actual de la F1, hizo una donación personal de un millón de dólares para esta causa.

Hamilton ha hablado de los abusos que sufrió durante su carrera, desde sus días en las competiciones juveniles de karts.

En 2008, espectadores en el Gran Premio de España profirieron insultos racistas en su contra. Algunos se pintaron la cara de negro, además de usar pelucas y camisetas que decían: "Familia Hamilton".

Ecclestone insistió en que Hamilton jamás había discutido esto, y se sorprendió de que se sintiera ofendido.

"Bueno, él sabe que la gente ha estado en contra suya, porque él mismo lo ha dicho. Pero me sorprende que esto le preocupe siquiera", indicó Ecclestone. "Estoy realmente descontento de que él se haya tomado en serio. Nunca pensé que lo haría. No pensé que lo afectara.

El exlíder de la F1 respondió con evasivas cuando se le preguntó si debió hacer más para condenar aquellos incidentes.

"Bueno, pienso que lo hice, un poco detrás de los telones", indicó. "¿Qué más podía hacer?".