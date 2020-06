'Maravilla' Martínez regresa al boxeo profesional

- Poniendo fin a múltiples rumores, anuncios y declaraciones en medio de la pandemia mundial, por fin se acerca una de las citas más esperadas por los fanáticos del boxeo: el regreso a los cuadriláteros del astro argentino Sergio "Maravilla" Martínez.

Será el próximo día 22 de agosto en la ciudad cántabra de Torrelavega, España, en donde Martínez formará parte del programa que encabezará su pupilo Sergio García, actual campeón de Europa del peso Súper Welter. Dadas las actuales circunstancias, fue el propio Martínez quien tomó la decisión de incluirse en dentro del cartel de este evento boxístico, ya que será el primero que organice su promotora, Maravillabox Promotions, tras la pandemia del COVID-19.

"No me importa no ser cabeza de cartel, necesito hacer el combate de regreso ya mismo, el tiempo corre en mi contra", declaró el propio Martínez a su equipo de trabajo. Se tratará de un enfrentamiento pactado a la distancia de diez asaltos en la categoría del peso Medio, división en la cual consiguió sus éxitos internacionales más recordados.

El rival será anunciado en próximas fechas. "Maravilla" Martínez, de 46 años, volverá a subirse a un cuadrilátero tras más de seis años de inactividad, después de la que fuera su última pelea en junio de 2014, donde cayó derrotado ante Miguel Ángel Cotto en el Madison Square Garden, de Manhattan, Nueva York, perdiendo el cinturón mundial del peso Medio.

Tras declarar recientemente que en aquella última etapa llegó a encontrarse "asqueado del boxeo", Martínez retorna con energías renovadas y una nueva esquina comandada por el joven entrenador madrileño "Tinín" Rodríguez, con el que comparte entrenamientos desde hace dos años.