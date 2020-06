Guillermo Kunno brilla en la red TikTok

Su nombre real es Guillermo Kunno, pero en redes sociales es conocido como Papi Kunno y en menos de un año, ya es una estrella de TikTok.

El joven de 20 años es creador de uno de los retos digitales más populares, la "Kunno Caminata", que han intentado famosos como Livia Brito, Fernanda López, Yurem y Erika Buenfil.

Su camino comenzó en Instagram donde compartía contenido sobre maquillaje, moda y baile, pero saltó a la plataforma de videos cortos cuando retó a sus fans; si llegaba a 100 mil seguidores crearía una cuenta en TikTok.

"Fue muy inesperado, siempre he mantenido la línea entre saber lo que me gusta hacer y lo que me obligan a hacer, entonces esto es algo que empecé a disfrutar, a sentir que expresaba bien lo que yo soy y así la gente me empezó a querer", dijo Kunno en entrevista.

La autenticidad es lo que el regiomontano considera la clave de su éxito y con su carisma ha logrado que varias marcas y artistas le propongan ser imagen de la comunidad LGBTT+.

"Bárbara de Regil se atrevió a mandarme un mensaje y decirme 'sigue brillando' y eso para mí fue impresionante, porque realmente es gente que yo veo en la tele", contó.

Recientemente ha estado en algunos programas de televisión presentando su reto de la caminata y aunque, por su corta edad, nunca ha asistido a una marcha gay, esta vez es representante LGBTT+ de marcas que participan en la celebración.

"Me atrevo a decir que las cosas han mejorado bastante, claro que aún falta muchísimo trabajo, pero no es que vamos a desechar todo lo que hasta aquí se ha logrado. El hecho de que nosotros ya podamos salir a la calle, amar a quien queramos, vestir como queramos, más allá de los criterios de personas que siguen teniendo mentalidades de generaciones pasadas, es un gran logro", considera.

En TikTok actualmente tiene 8.5 millones de seguidores, mientras que en Instagram, más de un millón; ante las críticas de las que ha sido víctima por su extravagancia, él asegura que ha aprendido a ignorarlas.

A futuro, también planea incursionar en la música, para lo que asegura, ya tiene canciones y casa productora. Mientras tanto, su deseo es seguir llevando un mensaje de diversidad en redes sociales y seguir en la lucha por la igualdad de género.

"Ámate y acéptate a ti primero. Puedes tener tu propia familia con aquellas personas que te apoyan".