Es bueno Saberlo

ENTRETENIMIENTO: Dibuja un cuadro con nueve casillas en su interior y utiliza los múltiplos de cuatro del 4 al 36. (4, 8, 12,15,…36) de tal forma que horizontal, vertical o diagonalmente sumen 60. Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Tiene ojos y no ve, tiene agua y no la bebe, tiene carne y no la come, tiene barbas y no es hombre. ¿Qué es? Pregunta: ¿Cómo se llama el estilo de pintura que tiene como referencia una realidad figurativa como retratar un paisaje o el interior de una persona? ¿De quién se trata? Invento la memoria en 1967 con cuatro chips (microprocesador 4004 Intel y en 1969 diseñó un sistema con 12 microchips diferentes cada uno con un diseño exclusivo para fines diferentes. ¿Quién es?

Betty Dodson después de su divorcio en 1965 comenzó su búsqueda del autodescubrimiento sexual, convirtiéndose en terapeuta para enseñar sexo a las mujeres. Pionera en el movimiento feminista pro-sexo, creó talleres y manuales que alientan a las mujeres a masturbarse solas o en grupo. Su trabajo de investigación sobre sexualidad se volvió un movimiento sexual positivo usando la varita mágica Hitachi, un poderoso vibrador de potencia principal, usado en demostraciones y clases de introducción sobre técnicas de auto placer conocida como el método Betty Dodson, donde miles de mujeres han logrado alcanzar un orgasmo. A sus 90 años mantiene una práctica privada en Nueva York y tiene un sitio web activo sobre terapia sexual práctica. Ha producido cuatro videos, ha aparecido en numerosos documentales de sexo y ha publicado libros sobre masturbación, orgasmo, abstinencia, sexo y placer. En el 2006, Carlin Ross, ex abogada corporativa conoció a Betty Dodson para una entrevista y se convirtió en su socia comercial creando un portal de sexualidad en línea. LOS LEONES: Llegó al Distrito B2 la subvención de diez mil dólares los cuales se invirtieron en insumos como guantes, cubre bocas, googles, caretas, etc. los cuales se están repartiendo entre los 27 clubes de los estados de Durango, Zacatecas, Chihuahua y Comarca Lagunera para apoyar y salvaguardar la vida de los que están en primera línea de atención, en el combate al COVID-19, mismos que se tendrán que comprobar con la firma de los beneficiados, enviando los recibos correspondientes. Felicitamos al Club de Leones de Rodeo, Durango, por ser el primer club del Distrito en la transición de Leonesas a León, ante la Presencia de Rodolfo Holguin, Primer Vice Gobernador y Víctor Manuel Carrillo Montoya, Segundo Vice Gobernador del Distrito B2, quien por cierto, recibió múltiples felicitaciones por la ratificación de su cargo, compartidas con su Dama Luly. Seguimos con las Juntas virtuales y poco a poco se van agregando más socios y aun cuando se han parado las actividades, eso no impide que individualmente hagamos obras en beneficio de nuestros semejantes en cualquiera de las cinco vertientes como lo hizo nuestro C. L. Juan Burciaga López al plantar árboles el Día Mundial del Medio Ambiente. Me da mucho gusto que nuestra Asociación Internacional se preocupe por el Leonismo Mundial el cual se ve reflejado en la comunicación. Sabemos que es difícil que se pongan de acuerdo los Directores Internacionales con los Gobernadores de Distrito y estos a su vez, con los Jefes de Zona, de Región y Presidentes de los Clubes, por eso, ponen mucha atención en la capacitación de Asesores, Gobernadores y Nuevas Directivas. Aunque los Clubes son autónomos se está tratando de unir los planes de trabajo independientemente de las necesidades de las comunidades, se enfocan en cinco vertientes a nivel mundial como La Juventud, Visión, Diabetes, Medio Ambiente y Combatir el Hambre y están incluyendo el Cáncer Infantil. La Oficina Internacional tiene literatura y videos sobre todos los temas como apoyo a los Clubes que lo soliciten, o sea, ya no hay pretexto para no hacer bien su trabajo. Felicidades al Distrito B2 que cumple 103 años de Servicio Voluntario. Entretenimiento: La respuesta del cuadro mágico es: De izquierda a derecha. Primera Fila, los números: 8, 36 y 16. Segunda Fila, mismo orden, los números: 28, 20 y 12. Tercera Fila, los números: 24, 4 y 32. Comprueba que horizontal, vertical y diagonalmente suman 60. ¿Sencillo no? Adivinanza: (El Coco). Pregunta: (Pintura Abstracta). Se trata de: (Marcian Edward ""Ted" Hoff 1937-). "Nosotros Servimos".