México, clave de su éxito

Eso lo saben bien los integrantes de Black Eyed Peas, quienes recién dieron a conocer su nuevo disco, de nombre Translation, en el que rinden homenaje a los sonidos latinoamericanos teniendo como cómplices a Maluma, Shakira o Piso 21.

Previo a este álbum, que salió bajo el sello de Sony Music, los integrantes del grupo ya habían tenido idilios con exponentes de habla hispana, como Daddy Yankee, Paulina Rubio, Juanes y el fallecido Joan Sebastian.

Will.i.am, Apl.de.ap, Taboo y la nueva integrante de la agrupación, J. Rey Soul, platicaron vía telefónica con El Siglo de Torreón sobre su romance con los latinos, el respeto que sienten por México -nación que ha sido vital en su carrera- y cómo es que están ayudando al movimiento contra el racismo, denominado Black Lives Matter.

Para Will.i.am, la República Mexicana ha sido de suma importancia, ya que al grupo le sirvió como trampolín para darse a conocer en Latinoamérica. Su sueño es presentarse con un lleno total en el Estadio Azteca.

"México fue el primer país donde tuvimos éxito después de Estados Unidos. Nos encanta la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Acapulco. Ojalá algún día podamos abarrotar el Azteca", manifestó.

Jaime Luis Gómez, quien no es otro que Taboo, nació en Los Ángeles, California. Tiene orígenes mexicanos, así que le entusiasma bastante la salida de Translation, disco que traduce como una muestra de pop urbano latino.

"Soy un tanto mexicano y nativo americano, Will.i.am nació al este de Los Ángeles y creció junto a muchos mexicanos y Apl.de.ap es de Filipinas (el país más latino de Asia). De alguna manera la música latina nos ha rodeado e inspirado.

"Amamos el hip hop, el rap y ese fue el estilo de nuestros primeros álbumes, pero no podemos negar que tenemos influencias latinas. Con este álbum queríamos celebrar y rendir homenaje a todos estos artistas increíbles y poner esta cultura en el panorama global", agregó Taboo.

Apl.de.ap externó que el género urbano es fascinante, de ahí que se haya posicionado como el líder de las listas de popularidad de diversos países a través de sus exponentes.

"Nos emociona cómo los artistas reguetoneros se apoyan los unos a los otros. Hay amor de verdad. Eso nos da mucha felicidad y por eso le apostamos a sacar un disco -Translation- con tintes urbanos".

Will.i.am calificó a Maluma, J Balvin, Anitta, Rosalía y Ozuna como los nuevos titanes de la música, sin embargo, también alabó lo que han hecho Tego Calderón, Shakira, Daddy Yankee y Joan Sebastian en cuanto al género regional mexicano.

"Todos ellos se han hecho a sí mismos, son dueños de su éxito y son extremadamente trabajadores. Creo que muchos artistas estadounidenses tienen demasiado que aprender de ellos", aseguró.

En el material discográfico Translation hay duetos con algunas de las citadas estrellas. Con Balvin los BEP hicieron Ritmo, Ozuna los acompaña en Mamacita, mientras que Maluma y Shakira en Feel the beat y Girl like me, respectivamente.

"Cuando escribimos Mamacita el primero que se me vino a la mente fue Ozuna, le mandé por WhatsApp la rola y le encantó. La rola que hicimos con Shakira es una combinación de un estilo afrobeat y latino de los años 80; celebra a las latinas", reveló Will.i.am.

Sobre la melodía que le tocó al intérprete de Felices los cuatro, que es el más reciente sencillo de la placa, Will.i.am informó que en su letra hay un mensaje de solidaridad al movimiento Black Lives Matter, que lucha contra el racismo que ha sacudido EUA.

"Considero que las personas no se han percatado de lo que Black Lives Matter quiere decir en realidad. Significa que importamos para tener una educación certera, importamos para tener una inversión y desarrollo ecuánimes, importamos para tener una planeación urbana para que nuestra juventud esté protegida. ¿Por qué no podemos tener el mismo protocolo urbano de planeación que Beverly Hills?", cuestionó, y agregó: "Eso es lo que quiere decir 'racismo sistemático', el sistema y cómo está configurado es el resultado".

En cuanto a la pandemia del COVID-19, que ha azotado al mundo, Taboo opinó que les ayudó a darle los últimos toques a la producción discográfica.

"Nos sirvió para enfocarnos y afinar los últimos detalles del disco. Esto que estamos viviendo lo tratamos en la melodía llamada News today".

Gracias a Translation, la llegada de J. Rey Soul (la nueva voz femenina de la banda después de Fergie) se ha hecho oficial. Jaime Luis externó que se trata de una cantante muy talentosa, valiente y hábil.

"Estar en otros países donde esperaban a alguien más y de pronto salía J. Rey Soul en los escenarios...Se necesitan muchas agallas, mucha confianza en sí misma, mucha fortaleza y voluntad de su parte para evitar todos los comentarios negativos o lo que sea que la gente especulara, y ella lo superó muy bien. Estoy orgulloso de cómo evolucionó", subrayó Taboo.

Repertorio

Algunos temas del disco Translation son: Mamacita RITMO Feel the Beat Girl Like Me Vida loca No mañana