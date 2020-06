Después de "salir del clóset" y pese a que vivían bajo el mismo techo, Juan pasó cinco meses dejándole notas en la mesa a su madre para comunicarse con ella pues desde que decidió confesarle que era homosexual comenzó el distanciamiento y también la discriminación en su entorno familiar, principalmente por las creencias religiosas.

A sus 18 años, sabía que su orientación sexual no era bienvenida en casa sobre todo porque desde niño le inculcaron que "el camino de Dios es hombre y mujer y que la homosexualidad era un pecado".

"Cuando le dije de mi orientación sexual, ella se suelta llorando, me dijo que eso era del diablo, que no era cierto y que tenía una enfermedad, que necesitaba ir al psicólogo y que Dios no hizo a los homosexuales. Me sentía triste porque el principal pilar de mi casa me estaba rechazando pero traté de sobrellevar todo, me refugié en la preparatoria, ahí siempre me recibieron con los brazos abiertos, mis amigas, las mamás de mis amigas, no quería llegar a mi casa", relata.

Aunque su padre vive fuera del país, la confesión que Juan le hizo a su madre, causó un buen número de discusiones entre ellos, particularmente porque ambos son muy tradicionalistas.

"Mi papá le decía a mi mamá que qué iban a hacer conmigo, que eso no era normal, que qué iba a decir la gente, la familia. Pero finalmente mi mamá terminó aceptándolo, dijo que mis hermanas y yo no íbamos a dejar de ser sus hijos aunque tuviéramos cosas que no les pareciera", cuenta. Cuatro años después de que Juan reveló su orientación sexual y luego de sentirse vacío y sollozar por varios meses por el rechazo de su familia, ahora es abrazado por su madre y sus hermanas que comienzan a apoyarlo en todo este proceso de aceptación y en el camino para lograr la igualdad de derechos de las personas LGBTIQ+ (Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer). De su padre, dice que sigue distanciado. "El ser gay no es malo, malo es buscar y señalar. No tienes que sentirte culpable por la manera en que vives mucho menos por tener gustos y preferencias distintas a otros.

En este ambiente conocerás gente muy linda y maravillosa, podrás hacer grandes amigos y personas a las que elegirás como familia. Conocerás personas que te van a hacer sentir orgulloso de pertenecer a la comunidad LGBTIQ+ y otras que se sentirán orgullosas de ti. No hay que tener miedo, la vida es muy corta y es mucho más bonita si la disfrutas fuera del clóset. Fuera de él, hay toda una gama de colores, orgullosamente puedo vivir siendo yo, siendo feliz".

Juan tiene 22 años de edad, recién acaba de terminar la licenciatura en Comunicación e Imagen Pública y entre sus planes, está seguir con una maestría y un doctorado y después, formar una familia.

El joven tiene pareja desde hace más de un año, y aunque no ha sido fácil involucrarlo con su familia, dice que siempre le dará su lugar pues al final de cuentas "debemos aprender a ser felices, libres, ...".

Este 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT o Día del Orgullo Gay, fecha en que se conmemoran las batallas, triunfos y desafíos que debe enfrentar la comunidad LGBTIQ+.

