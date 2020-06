Comida en cuarentena

En nuestro día 49 de Vibremospositivo nos acompañó desde Atlanta nuestra querida Mercedes Guzmán, quién nos habló sobre los chakras que tenemos en nuestro cuerpo, sus significados y colores. Luego realizamos una meditación para balancear los mismos. Si deseas ver la meditación completa te invitamos a ver el video en nuestra pagina de Facebook.

Durante esta cuarentena, descubrí una pasión que tengo que desconocía que tenia: cocinar. Siempre pensaba que no era bueno o que no tenía el don. Sin embargo, la pandemia me obligó a cocinar a la "fuerza" y día tras día descubrí que es todo un arte y una experiencia increíble. Desde seleccionar los alimentos, comenzar a cocinar, los colores en los platos, el acompañamiento, la música. Me convertí en un cocinero increíble, sin esperarlo.

Es por eso que para este día buscamos a Erick Zumbado, un gran chef costarricense. Desde chico comenzó a cocinar y a los 19 años empezó con la idea de ser chef. Nos explicó que para cocinar los mejores ingredientes son la música, el ambiente, el lugar donde se prepara la comida; realizarla es una obra de arte.

Se puede comer rico y sano, comiendo vegetales y ensaladas, y si nos predisponemos a cortarlos y prepararlos de manera diferente, podemos tener nuevas combinaciones de comida, obteniendo más variedad.

La paciencia es clave a la hora de cocinar y nos habló sobre ella y su importancia para que las comidas salgan bien. Nos explicó cómo hacer una buena salsa de tomate y nos regaló una receta de uno de los platos típicos de Costa Rica. Erick en su casa tiene su cultivo de hierbas aromáticas el cuál nos mostró y explicó cómo poder hacerlo en casa. Una gran charla para entrar en consciencia de cómo nos alimentamos en cuarentena. Somos lo que comemos.

¡Gracias, Erick, por demostrarnos que podemos ser creativos y divertirnos en la cocina!

Te esperamos para seguir compartiendo contigo de lunes a viernes a las 10 am por Facebook Live "Vibremos Positivo" y también en instagram por jorge_lpz y vibremos_positivo2020.

Y tú, ¿qué te cocinas en esta cuarentena? Cuéntame a [email protected]