Berchelt encabeza cartelera en CDMX

l explosivo peleador Miguel "Alacrán" Berchelt encabezará la cartelera de boxeo profesional que se presentará esta noche en la Ciudad de México, sin público en las gradas, como parte del esfuerzo que realizan promotores para reactivar la actividad de ese deporte.

Un campeón mundial consolidado, como Miguel Berchelt, un peleador que está justo en su mejor momento y ante el rival para convertirse de promesa en realidad, como Omar Aguilar y un prospecto en formación, con todas las cualidades para ser figura, como Alan David Picasso, coincidieron en que subir al ring este sábado, es una gran motivación y que están contentos por volver a la actividad.

"Alacrán" Berchelt, "Pollo" Aguilar y "Rey" Picasso ofrecieron una conferencia de prensa virtual, de cara a su participación en la segunda edición del programa en vivo "Volvemos con Punch" que presentará Promociones Zanfer este sábado, en los estudios de una televisora nacional, en la capital mexicana, siguiendo todas las medidas de prevención y seguridad sanitaria que estipulan tanto las autoridades de Salud, como el estricto protocolo desarrollado por el Consejo Mundial de Boxeo.

Berchelt (37-1-0, 33 KO's) se enfrentará a 10 rounds en peso Ligero al sinaloense Eleazar "Tronco" Valenzuela (21-13-4, 16 KO's) en el turno estelar, y refirió sentirse feliz, contento y motivado por su participación. "Para mí es mucho tiempo de inactividad, no peleo desde noviembre y era muy importante regresar al ring, no me importa la bolsa, quiero regresarle un poco a la gente de lo mucho que me ha dado el boxeo. El boxeo es el deporte del pueblo, de la gente humilde, y más en esta pandemia hay que unirnos para darle alegría al pueblo. Ya hemos tenido muchas noticias malas, ahora vamos a darles una buena noticia con el boxeo", señaló el carismático Berchelt de 28 años y que entrena con el reconocido Alfredo Caballero en Hermosillo, Sonora.

El "Alacrán" aseguró que llega con muy buena preparación, y con la mentalidad de ofrecer una gran pelea: "voy a hacer una pelea muy inteligente, voy a disfrutarla y a que la disfrute la gente. El boxeo es nuestra vida, y si te pagan por hacer lo que disfrutas y lo que amas, pues qué mejor. Para mí el boxeo no es un trabajo, es un estilo de vida", expresó, y señaló que su debut en la Ciudad de México no será como lo hubiera deseado, con una pelea de campeonato mundial y en arena llena, pues advierte que "el público hace que des el extra, se le va a extrañar, pero con tal de regresarle el boxeo a la gente, lo hacemos con mucho gusto, sacrificando muchas cosas".

Berchelt, quien lleva seis defensas de su corona, dijo que su rival, el "Tronco" Valenzuela es un peleador fuerte, y aguerrido: "todas las peleas son difíciles, no hay rival fácil, él subirá muy motivado porque ganarle a un campeón mundial lo pone en lo más alto, vamos motivados y con la experiencia que he adquirido, sabiendo que me estarán viendo millones de personas, vamos con todo a brindar un gran espectáculo", aseguró.

Ayer se llevó a cabo la ceremonia de pesaje para esta función, la cual se desarrolló con estrictas medidas de prevención y antes de subir a la báscula, los peleadores se realizaron la prueba de detección del COVID-19.

