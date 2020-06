Tenista tunecino es vetado 7 años por amaño de partidos

El tunecino Majed Kilani recibió el viernes un veto por siete años del tenis profesional luego que el órgano anticorrupción de ese deporte concluyó que el jugador conspiró para amañar partidos en 2016.

La Unidad de Integridad del Tenis (TIU, por sus siglas en inglés) impuso además una multa de 7,000 dólares a Kilani.

La investigación de la TIU “estableció que el señor Kilani conspiró con un tercero para manipular el resultado de partidos realizados en un torneo Futures de la ITF en Egipto en agosto de 2016”.

Kilani, de 23 años, también “se negó a cooperar plenamente” con la investigación, destacó la TIU en un comunicado.

El tunecino actualmente ocupa el lugar 804 en el ranking de la ATP en sencillos y el sitio 528 en dobles, ambas las mejores posiciones en su carrera, de acuerdo con el comunicado.

Kilani, quien fue estudiante y deportista de la Universidad de Tulsa en Oklahoma de 2015 a 2019, no ha respondido de momento a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

El caso fue juzgado por un evaluador independiente en una audiencia disciplinaria realizada a través de una videoconferencia el 21 de mayo.

Kilani no podrá jugar ni acudir a ningún torneo de tenis autorizado u organizado por los órganos que rigen el deporte durante siete años a partir del 25 de junio.