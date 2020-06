Margot Robbie protagonizará nueva película de Piratas del Caribe

Margot Robbie ha dado de qué hablar luego de que se revelara que la actriz va a protagonizar una película de la franquicia de Disney, Piratas del Caribe.

Así lo reportó el medio estadounidense The Hollywood Reporter, quien asegura que la estrella de Once Upon a Time in Hollywood, zarpará en esta nueva aventura cinematográfica de la mano de la escritora británica Christina Hodson, cuyos guiones incluyen las producciones Bumblebee y Birds of Prey.

De acuerdo a la publicación, este proyecto es independiente del remake de la saga de piratas que está preparando el guionista estadounidense Ted Elliott (quien ya ha trabajado antes con Disney en las pasadas películas de la franquicia), junto al creador de la serie Chernobyl, Craig Mazin.

Los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, no obstante, se reveló que la cinta no pretende ser un spin-off (película derivada) de la larga serie de películas protagonizadas por Johnny Depp.