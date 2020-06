Desconoce mecanismo para pruebas a población

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, desconoce el mecanismo que se empleará para la aplicación de muestras para la detección de casos COVID entre la población, ya que hasta el momento no ha recibido la información solicitada a la Secretaría de Salud de Durango.

"El árbitro es la Secretaría de Salud, nosotros únicamente coadyuvamos. En tanto el árbitro no nos diga cuál es el mecanismo no hemos hecho lo conducente. (Sergio) González Romero nos dijo que nos iban a dar unas pruebas y el mecanismo a través de cómo hacerlo, pero no se ha desdoblado todavía", comentó el edil.

La semana antepasada, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria N.º II, Jorge Luis Candela Rangel, anunció que con apoyo de dos empresas privadas se llevaría a cabo un muestreo en Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo y Mapimí, a fin de reforzar las medidas de prevención con los resultados que se obtuvieran.

Para la realización de las pruebas se contaría con el apoyo del Municipio para identificar las zonas en riesgo, es decir, donde se hayan detectado casos positivos de COVID-19.

"Eso es lo que he estado pidiendo al doctor González Romero (secretario de Salud en Durango), que nos digan dónde están los infectados para que eso nos permita hacer un filtro sanitario, un cerco alrededor de esa vivienda. Nos manejan que por cuestiones de seguridad, de no exponer a la gente, la puedan discriminar. Entonces en eso, hasta ahorita no hemos podido lograr saber quiénes son los que están contagiados", declaró Martínez.

Aunque la semana pasada la Dirección de Salud informó que se han llevado a cabo labores de sanitización en sectores donde se han detectado casos positivos de COVID-19, como la comunidad de La Loma y Sapioriz, así como en la colonia Residencial Quintas Lerdo.

Incluso en su página oficial, Gobierno Municipal Lerdo, se publicaron unas fotografías sobre las labores de sanitización con la leyenda "Ante otro caso confirmado por COVID-19 se realizó la sanitización correspondiente dentro de Residencial Quintas Lerdo".