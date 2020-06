'Superman' cambia la vida de Henry Cavill

Los fanáticos de Henry Cavill que han disfrutado verlo volar por el cielo del cine convertido en "Superman" pueden estar tranquilos.

Luego de que se difundieran rumores en torno a que Henry podría quedar fuera del Universo Extendido de DC, ha sido el propio actor quien ha revelado que al menos que en lo que a él respecta desea seguir siendo el llamado "Hombre de acero".

El semanario dedicado al mundo del entretenimiento, Variety, cuenta con una dinámica en la que actores entrevistan a sus colegas.

Esta vez Patrick Stewrt, quien dio vida al Profesor Charles Xavier en algunas cintas de los X-Men, platicó con Cavill sobre su futuro como "Clark Kent" y lo que significa para él, representarlo.

"Siempre he sido fanático de Superman. Con un personaje como ese, llevas el manto fuera del set. Se convierte en parte de tu representación pública. "Cuando conoces a niños, ellos no necesariamente me ven como Henry Cavill, pero pueden verme como Superman, y eso conlleva una responsabilidad".

El actor de 37 años expresó que el también miembro de La Liga de la Justicia ha logrado que sea una mejor persona e incluso le ha pertmitido replantear ciertas cues

El británico declaró que el personaje de Superman ha hecho que él sea una mejor persona y le ha ayudado a replantearse varias cuestiones de su vida.

"'Superman' es bueno y amable. Cuando comienzas a compararte con él, porque lo estás interpretando, comienzas a mirar hacia dentro y dices '¿Soy buena persona? ¿Puedo ser una persona lo suficientemente buena para ser Superman?'

"Entonces escuchas un susurro que dice 'No', lo ajustas y te aseguras de ser mejor persona", aseguró emocionado. Patrick cuestionó a su colega sobre la versión de Zack Snyder de la película "live action"de la Liga de la Justica. Respondió que desconocía el tema, sin embargo, se alebraba por Snyder. "Realmente no puedo decir nada aparte de que HBO Max lo lanzará y que será la versión final de Zack, no sé más que eso.

"Me encuentro feliz de que Zack se haya dado cuenta de su visión. Es importante que un cineasta y un narrador tengan su visión y la muestren al mundo", puntualizó.