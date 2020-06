Solicitan a gobernador que entre en marcha el nuevo Hospital General

Porque consideran que la situación hospitalaria para la atención de pacientes infectados con COVID-19 ya es crítica, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) Sección 188 lanza un llamado al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, para que realice las gestiones necesarias para poner en operación inmediata el nuevo Hospital General de Gómez Palacio.

El llamado se hace luego de que el gobernador declarara que hasta el momento "no se ha tenido la necesidad de llevar a pacientes COVID a este lugar".

En respuesta, Rafaela Zapata Morales, secretaria general de la Sección 188 en la región Lagunera, declaró: "No sé qué es lo que está esperando porque agotada ya está la capacidad. Ahorita ya no es de ver hasta que se llegue un paciente y no tengan dónde atenderlo, ahorita ya en el hospital de Gómez (Palacio) ya está saturado el servicio para la atención COVID. Ahorita es urgente que dé la apertura, que no se espere hasta que pasen cosas"..

El nuevo Hospital General de Gómez Palacio se convertirá en el Hospital COVID número 8 y actualmente se encuentra a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual reclutó al personal de Salud necesario para la operación de la institución.

"Sí hay personal, la Sedena tiene el personal. Tengo entendido que está listo, no sé qué están esperando para dar esa apertura", insistió la representante sindical. Zapata consideró que la situación hospitalaria actual es difícil.

"Ahorita tenemos dos agremiados internados. Uno está en el Hospital de Gómez y otro en el ISSSTE, lo que se está viendo es algo grave y es lamentable que no tengamos dónde atender a nuestros compañeros y a la población".

Por otra parte, la líder sindical comentó que desde el mes pasado se inició la toma de muestras entre los trabajadores de la Salud y desde entonces han dado positivo a COVID-19 cerca de 60 agremiados.

De ese total, únicamente han dado negativo a una segunda prueba solo 4, los cuales han logrado reintegrarse a sus labores.

Asimismo, Zapata dijo que para dar cobertura a las diversas áreas se han contratado cerca de 50 enfermeras y 15 médicos, la mayoría para reforzar las labores al interior del Hospital General de Gómez Palacio.

Detalló también que a diario se realizan pruebas por seguridad de sus compañeros y de sus familias.