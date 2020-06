La clave para vender está en sus manos

Aunque el lanzamiento de "Véndelo todo desde tu celular" de la abogada y economista Gladys Ramos, bajo el sello editorial de Planeta, en su sección especializada Paidós Empresas, se dio fuera de un momento de confinamiento, el contenido pareciera haber sido pensado para un momento como este.

Hoy en día la gente construye su empresa y su reputación a través de Internet. No importa que seas un emprendedor independiente o trabajes para una compañía multinacional, necesitas una estrategia digital que te conecte de una forma más fácil y efectiva con tus clientes. Facebook, YouTube, Instagram son esenciales, pero existe una mejor manera de atraer clientes y comunicarte con ellos. Bienvenido al mundo de las ventas profesionales a través de WhatsApp.

A pesar de que en México el 93 por ciento de los usuarios utiliza WhatsApp, son pocos quienes realmente aprovechan al máximo las ventajas de esta aplicación y la convierten en su herramienta principal. ¡Y se están perdiendo de la mejor herramienta de ventas que existe en el mercado! Olvídate de llamadas telefónicas improductivas, interminables reuniones con clientes indecisos, de todas esas citas canceladas a la última hora, en Véndelo todo desde tu celular Gladys Ramos te enseña paso a paso cómo.

´¿Coincidencia o estrategia lanzar un libro así en tiempos de confinamiento?

Teníamos preparado lanzar el libro en un evento masivo. Yo trabajé muchos años al lado del padre de las neuroventas, Jürgen Klaric, el mejor vendedor del mundo, y le aprendí muchísimo, también por mi formación, porque soy abogada y economista, y durante los cinco años que estuve trabajando con él di conferencias, talleres, enseñando a la gente a vender a través del celular. Fue así como empecé a vender mi libro y renuncié a mi trabajo con Klaric porque quería crecer mi marca personal; incluso coincidió que en marzo íbamos a tener juntos un evento masivo para más de 2 mil personas y ahí íbamos a presentar el libro, pero se suspendió el evento por la contingencia internacional del COVID-19.

La gente empezó a decirme sobre lo malo de que mi libro hubiera salido en pleno confinamiento, y mi respuesta fue lo contrario; porque ahorita es cuando la gente necesita saber más cómo vender sus productos en redes sociales y utilizar la herramienta del celular para venderlo desde ahí estando en casa.

´¿Aprovechas un momento circunstancial para compartir tu experiencia ahora en libro?

Yo siempre digo "las oportunidades están ahí, y uno debe aprovecharlas". Y este libro vino a salir justo en el tiempo perfecto porque la gente necesita muchísimo aprendizaje en redes sociales, sobre cómo atender a las personas desde el celular y cómo cerrar las ventas desde ahí. La comodidad de estar en la casa en pijama, haciendo actividades de todo tipo, es una ventaja. Puedes trabajar en casa, relajada, eso es algo invaluable, y es lo que quiero que la gente entienda, que no necesitas ir a una oficina ocho horas diarias, o a un negocio, que los productos, los bienes y servicios que ofreces los puedes subir al internet, poner un carrito de compras y venderlos ahí, o hacer sus bases de datos desde el celular.

Todas esas cosas las explico de una manera muy sencilla, tal cual me dirijo al público cuando doy una conferencia, lo que buscaba era que los lectores pudieran comprender de manera muy didáctica cómo abrir una página de Facebook, hasta cómo subir los productos a las redes, qué palabras utilizar, en qué horario ponerlos, cómo dirigir a un público determinado, cómo jalar a ese público y cerrar la venta, todo eso lo explico en el libro. Y ahora en estos tiempos de pandemia la gente me ha buscado como loca porque quienes no entendieron desde hace seis años que se lo decíamos, la gente que no se subió al carro de las redes, es la que ahorita está batallando para vender sus productos.

´¿Tú propones ir más allá de las redes sociales?

La gente tiene que entender que las redes sociales no son solamente para subir la vida social, o compartir memes, sino que pueden ser una herramienta para que la gente vea tus productos, lo que estás haciendo. Nada más como referente ahorita con esto del "Quédate en casa", la gente pasa de 4 a 6 horas diarias en las redes sociales y ahí tienes que aparecer tú, con tu producto, y haciendo que la gente se interese en él, un producto que no esté en línea es como si no existiera.

Además las redes sociales son aparadores gratuitos donde el usuario puede subir todo el contenido que quiera completamente gratis, un canal bien explotado de YouTube puede direccionar mucho tráfico de clientes, compradores compulsivos que están ahí navegando, y que lo único que se requiere es hacer contenido de valor que haga que la gente mire; como en todos los formatos, el primer paso es llamar la atención del posible comprador, que la gente no pase de largo porque no le llamó la atención la imagen o el video que compartiste, sino hacer que la gente se detenga, vea y le cierres la venta.

´¿Es una gran área de oportunidad para pequeños negocios?

Todos tienen un nicho de oportunidad en la red. Hasta el señor que vende los tamales o las tortas, esas personas pueden tomar su celular y hacer una base de datos para informarles a sus clientes que pueden llevar su producto a domicilio, y en tiempo de confinamiento explota una necesidad. Si la señora de la esquina tiene un cliente que todos los días le compra una torta, el día que no pasa un cliente puede informarle para que ese cliente no deje de comprarle, si le soluciona una necesidad a un cliente, él mismo la recomienda, y eso lo puede hacer un negocio chico, no tiene que ser una gran compañía. Hay un universo de clientes para el plomero, el cerrajero, la persona que vende artesanías, que la única necesidad que tienen es asomarse, porque de lo contrario la gente no va a saber que existes.

´¿Crecieron más las ventas en línea a raíz de la pandemia de COVID-19?

Sí, claro. No es que se haya acelerado ese crecimiento, lo que pasa es que mucho ha cambiado, y algo que necesitamos es resetear el concepto de las ventas y vender de manera más inteligente. Las nuevas generaciones buscan por ejemplo el ahorro de energía, y piensan que comprando en línea evitan ir a las tiendas y ahorran energía, sin embargo, este libro yo lo escribí también pensando en público arriba de los 45 años y que a veces no se hallan con las redes sociales para vender.

Yo siempre les digo que tienen que vender de la manera en que la gente está comprando, las ventas y las compras se están realizando de una forma muy diferente a como se hacían hace cinco años. Ahora cuando necesitas algo lo primero que haces es buscarlo en tu celular, entonces si yo estoy ahí, y hago que mi producto se haga viral y aparezca en los primeros lugares de recomendación, ya tengo una gran parte de la venta hecha.

Es un gran momento para entender que se pueden vender los productos con tan solo aliarse a una empresa de entregas o paquetería, incluso tiendas y supermercados muy grandes tuvieron que adaptarse a los formatos de venta, aunque nunca lo hubieran tenido en su radar. Por eso en el libro explico cómo abrir las redes, generar contenido o incluso cómo agregar un carrito de compra para que el cliente cierre directamente contigo.

´¿Se pueden dar mejores precios al evitar renta, servicios y gastos de puntos de venta?

Sí, por supuesto. Incluso las marcas grandes, que tienen un gran aparato de distribución, están montadas en el carro del internet. ¿Por qué? Sus tiendas eran muy grandes, generaban un gran gasto y ahora sus puntos de venta físicos son más que pequeños, más exclusivos. Ellos entendieron el nuevo modelo de negocio, porque el costo de un punto de distribución hace más caro el producto.

Yo por ejemplo en el libro hago énfasis en el embudo de venta, edad del cliente, género, gustos, ciudad, país, es decir, segmento el mensaje y no arriesgo, como sí se hace en un punto de venta; hay productos que se venden en línea como 'pan caliente', pero también es porque se saben vender. Una marca grande conserva los puntos físicos como mensaje de posicionamiento de marca.

Conozco casos muy exitosos de fabricantes de vestidos de baño que no tienen ni siquiera una maquila, hacen sus piezas de manera muy artesanal, y tienen una gran presencia de marca en línea, y venden mucho, su modelo de negocio es muy bueno. Ahora las grandes redes están abriendo espacios de renta en línea, como un centro comercial virtual para que tú tengas tu tienda en línea. Este modelo de negocios llegó para quedarse y entrarle de manera adecuada es una oportunidad que no se puede dejar pasar, de ahí el libro.

En la mano

Una herramienta que ayuda a transformar. *Aprovechar todas las ventajas de WhatsApp Business. *Gestionar tus contactos de forma profesional y sacarle todo el provecho a tu cartera de clientes. *Utilizar el poder de las principales redes sociales a tu favor. *Crear una campaña integrada de ventas, incluyendo ejemplos y técnicas efectivas que aplican a cualquier negocio. *Dar seguimiento a tus clientes y establecer relaciones duraderas y productivas. *Manejar tu negocio entero desde tu teléfono celular… ¡y triunfar como nunca imaginaste!