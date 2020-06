Apela legislador a la figura de inmunidad

Al enfatizar que ya se disculpó públicamente y en privado con su homóloga Sandra Amaya, el diputado José Antonio Ochoa, informó que ya presentó el recurso de impugnación que había anunciado para inconformarse por el Acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en el que se instruye aplicarle una sanción.

Comentó que dejará el asunto en el ámbito de las autoridades competentes y adelantó que hará valer las acciones correspondientes para sustentar los dichos.

Aseguró que siempre ha sido respetuoso de las mujeres y el esfuerzo que hacen a diario por ganarse un lugar en la sociedad, además de que afirmó estar en contra de la violencia contra ellas.

Asimismo, apeló a la inmunidad que permite a los diputados expresarse en debates parlamentarios. "Los diputados tienen la inmunidad parlamentaria, fue en un escenario donde hubo un debate parlamentario en el Congreso, donde efectivamente la ley nos ampara para decir y hacer".

No obstante, reconoció que eso no lo exime de la responsabilidad por la acción cometida la cual calificó como un error, "quién no ha cometido errores que tire la primera piedra", agregó.

El diputado local hizo referencia a que en el Senado se promovió la posibilidad de dar un ingreso universal para personas que hayan perdido sus empleos, de tres mil 200 pesos. Este monto es el establecido por la Coneval para que las personas puedan alimentarse correctamente.

Refirió que en el Congreso Local se presentó un Punto de Acuerdo para respaldar dicha acción pero no fue respaldado, "lamentablemente no tuvimos apoyo de los compañeros de los otros grupos parlamentarios".

Dijo que se deben implementar acciones ya que muchas familias no tienen ingresos debido a la pandemia y todavía falta lo peor. "Las dimensiones del tema económico apenas se van a empezar a ver y tenemos que estar preparados", indicó.