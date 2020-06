Exigen reforzar las medidas sanitarias del Hospital General de Lerdo

Un grupo de trabajadores de la Salud del Hospital General de Lerdo, denunciaron la mala aplicación de los protocolos para la detección de casos COVID-19 en los pacientes que ingresan a la institución. Relatan que ya se registraron dos supuestos casos positivos que a su vez contagiaron a personal.

Los denunciantes, quienes solicitaron el anonimato, detallaron que los casos se registraron la semana pasada en el área de Pediatría, donde ingresaron dos menores positivos a COVID-19. Ante la falta de la aplicación de los protocolos, se contagiaron varios trabajadores de esa área.

"En el área de Pediatría, desde la semana pasada se detectaron dos casos de niños con COVID. Lo que fue la encargada del hospital y la jefa de enfermeras no siguieron los protocolos adecuados, como el tener un aislamiento mientras se define si son o no casos positivos. Derivado de ello, hubo contagios del personal médicos y de enfermería porque no siguen los protocolos", insistieron los denunciantes.

La molestia y preocupación es mayor debido a que el Hospital General de Lerdo no debería atender pacientes COVID, pues se determinó que en caso de detectarlos en el triaje respiratorio, serían canalizados al Hospital General de Gómez Palacio.

Ante tal decisión, comentaron que no todo el personal cuenta con el equipo necesario para atender a personas que han dado positivo a coronavirus.

Es por ello que además de equipamiento suficiente, piden a las autoridades de Salud, se capacite a todo el personal para tener claros los protocolos de actuación ante posibles casos COVID en dicha institución.

"Yo creo que sí hace falta revisión de parte de las autoridades de que se llevan a cabo los protocolos como deben ser, un llamado ya no enérgico sino humanitario, que el personal tenga los insumos necesarios para protegerse", recalcaron los trabajadores de dicho nosocomio.

Además de dar seguridad a los trabajadores, dijeron que el aplicar las medidas necesarias para evitar posibles contagios, también se brinda seguridad a los pacientes que acuden para una atención.

"Por ejemplo, si yo soy una mujer embarazada, se supone que voy a ir a un centro que no es COVID con la tranquilidad de que me van atender, es un riesgo y me entero que es un alto potencial de contagio y que no están siguiendo los protocolos, pues el riesgo es mayor", explicaron los trabajadores.

Demandas

Los trabajadores: * Piden mayor cuidado en los protocolos de atención a pacientes con sospecha de estar infectados. * Mayor equipo para el personal de Salud. * Capacitación constante sobre el tratamiento de los pacientes sospechosos.