Comunidades indígenas siguen excluidas: especialista

No tienen representación en los cargos de primer nivel y hay ocasiones en las que personas originarias de la zona indígena no cuentan siquiera con traductores en instancias tan básicas como las relacionadas con educación y salud.

Lo anterior lo mencionó Victoria Aguilar, representante de la comunidad indígena en el 8vo. Conversatorio virtual "La Agenda 2030 en perspectiva de juventudes", organizado por el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Durango (Sipinna).

Aguilar contó que en una ocasión una indígena con dolor en el útero llegó a una clínica donde había un médico que, más que ayudarla, la empezó a regañar por no dejar que la revisara, diciéndole que si prefería morir. Sin embargo, lo que su esposo que la acompañaba no podía explicar, al no hablar español ni contar con un traductor, fue que prefería atención de una doctora, ya que estaba "bendecida", una expresión utilizada por los pueblos originales después de realizar un ritual para purificarse tras haber perdido un hijo.

"No es que no le tengas confianza al doctor, no es que no quieras que tu mujer se cure, es que eso es muy importante para nosotros", compartió, por lo que hace que se les explique en su lengua.

También hay ocasiones en que las mujeres violentadas llegan a las institución de justicia y son revictimizadas, no hay nadie que les diga en su lengua lo que está pasando y, en caso de violación, las tocan sin explicarles y esto les generan mucha inseguridad.

Así pasó con dos niñas a las que acompañó en su proceso judicial, quienes tuvieron que pasar por múltiples cuestionamientos, por lo que consideró lamentable que no haya un traductor, psicólogas indígenas y personal que de contención que sea sensible en casos tan graves.

Además, los pueblos indígenas tienen instituciones pero no son reconocidos ni sus jueces ni sus gobernadores y, en las instancias públicas, solamente en casos contados hay titulares de origen indígena en dependencias municipales, no así en instancias estatales y tampoco existe una Secretaría de Asuntos Indígenas.

Agular expuso también que en las comunidades es común que los médicos lleguen los martes y se vayan los jueves, además de que no hay medicinas suficientes, lo que también tiene que cambiar si se quiere cumplir con los objetivos de la agenda 2030.

Finalmente, la representante reconoció que hay usos y costumbres que deben cambiar, sobre todo los que tienen un origen machista como los señalamientos que tuvo cuando empezó a estudiar Derecho. "Concientizar a la propia comunidad es algo de lo más difícil", dijo, pero es necesario para propiciar los cambios que se requieren.