'Manos de Piedra' da positivo por COVID-19

a de las leyendas del boxeo mundial, el panameño Roberto 'Manos de Piedra' Durán, de 69 años, fue internado ayer en un hospital de la Ciudad de Panamá debido a un cuadro viral, informó uno de sus hijos, que aseguró que se encuentra estable. Luego de las primeras horas internado, se confirmó que arrojó positivo a la prueba para detectar el coronavirus COVID-19.

"Mi papá se sentía un poco resfriado y por eso se tomó la decisión de llevarlo al hospital, ya que el tiene un pulmón que no funciona al 100 % por un accidente en Argentina hace unos años. Aparte por factor edad, los doctores han decidido dejarlo bajo observación ya que los primeros exámenes arrojan un simple virus de resfriado", dijo Robin Durán en un comunicado público. Poco más tarde, el hijo de 'Manos de Piedra' agregó que "como está la situación y mientras le terminan de hacer los exámenes, la decisión de dejarlo en el hospital es la mejor".

"Rogamos que no sea más nada que el simple virus y que no sea la COVID-19. De igual manera estaremos informando cualquier acontecimiento relacionado a su salud", expresó Robin Durán. Sin embargo, los resultados de las pruebas fueron otros: "Acaban de llegar los exámenes de mi papá y confirman que es positivo de COVID-19. Gracias a Dios por ahora no está con síntomas más allá de un resfriado", informó el hijo del excampeón de boxeo.

El cuatro veces campeón mundial de boxeo ha sido durante la pandemia de la COVID-19 un activista en sus redes sociales, llamando a la población a cuidarse del nuevo coronavirus. "Gracias por estar pendiente", puntualizó el hijo del ídolo panameño.