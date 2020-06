SNTSA pide a Aispuro realizar apertura del nuevo Hospital General de Gómez Palacio

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) sección 188 lanza un llamado al gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres para que realice las gestiones necesarias para poner en operación inmediata el nuevo Hospital General de Gómez Palacio al considerar que la capacidad hospitalaria para la atención de pacientes COVID ya es crítica.

El llamado lo hace después de que el mandatario estatal, desde la capital, declara que hasta el momento “no se ha tenido la necesidad de llevar a pacientes COVID a este lugar”.

En respuesta, Rafaela Zapata Morales, secretaria general de la sección 188 en la región Lagunera, dijo “No sé qué es lo que está esperando porque agotada ya está la capacidad, ahorita ya no es de ver hasta que se llegue un paciente y no tengan donde atenderlo, ahorita ya en el hospital de Gómez (Palacio) ya está saturado el servicio para la atención COVID. Ahorita es urgente que dé la apertura que no se espere hasta que pasen cosas…”.

El nuevo Hospital General de Gómez Palacio se convertirá en el Hospital COVID-19 número 8 y actualmente se encuentra a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual se encargó del reclutamiento de personal de salud, necesario para la puesta en operación de la institución.