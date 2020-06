Suspenden instalación de tianguis FOVISSSTE La Rosita en Torreón

Ante el incumplimiento de diversas medidas sanitarias, la Dirección de Plazas y Mercados de Torreón determinó este jueves no permitir la instalación de la prueba piloto del tradicional tianguis en FOVISSSTE La Rosita, mismo que volverá una vez que el Subcomité Técnico de Salud en La Laguna lo determine.

El titular de la oficina municipal, Luis Alberto Mendoza, señaló que la determinación de suspender la prueba piloto en ese tianguis obedece a una evaluación que se hizo de la semana pasada, en la que observaron que se instalaron más comerciantes de los que se habían estipulado previamente, además de que en muchos casos no se siguieron observando las medidas sanitarias básicas como la distancia social, uso de cubrebocas de parte de los vendedores, dispensadores de gel antibacterial en cada puesto, entre otras medidas.

"Platicamos con los tianguistas y les hicimos saber que esas medidas son necesarias para que puedan instalarse, una vez que nosotros como autoridades veamos que se cumplen, pues se les da la autorización para que puedan desplegarse y con ciertas condiciones, recordemos que es lo que nos ha indicado el Subcomité de Salud... no es que puedan ponerse como hace cinco o seis meses, desgraciadamente esas formas de trabajo se acabaron, no van a volver, tenemos que estar muy coordinados para que puedan operar adecuadamente en estos lugares", indicó Mendoza, quien le recordó a los comerciantes y ciudadanía que ese tipo de lugares operan por el momento bajo la modalidad de "pilotos", en su momento las autoridades regionales de salud determinarán si existe una reapertura oficial de sus actividades.

Mendoza advirtió que seguirán vigilando que FOVISSSTE La Rosita y el resto de los tianguis en Torreón sigan ejecutando sus pruebas piloto de forma adecuada, en caso de detectar fallas en los protocolos sanitarios, se tomará la determinación de suspender hasta que no se cumpla.

"Decirles que no es que no los queremos dejar trabajar, pero tienen que hacerlo con ciertas medidas, no es algo que nosotros estemos inventando, se está dando en todo el mundo, hay que acostumbrarnos", dijo el funcionario municipal.