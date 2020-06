Carmen Salinas estalla contra quienes no creen en el COVID-19

Carmen Salinas se volvió tendencia en Twitter luego de que la actriz torreonense arremetiera contra las personas que dudan de la existencia del COVID-19 o creen que es una invención del gobierno.

“Hay cada pendej* y pend*jo que todavía aseguran que el p*nche coronavirus no existe, que es cosa del gobierno... no mam*n seguramente el gobierno lo va a mandar al mundo entero, es un Virus que por incrédulos se les va a meter por las nalgas. CS”, escribió la productora a través de la red social del pajarito.

Hay cada pendeja y pendejo que todavía aseguran que el pinche coronavirus no existe, que es cosa del gobierno... no mamen seguramente el gobierno lo va a mandar al mundo entero, es un Virus que por incrédulos se les va a meter por las nalgas. CS — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) June 24, 2020

Ante sus palabras, las reacciones por parte de internautas no se hicieron esperar, pues en tan sólo unos minutos su publicación rebasó los cientos de “Me gusta”.

Además, recibió varios de comentarios, algunos de los cuales se dio el tiempo de responder; como el de un usuario de Twitter que le escribió “De hecho son todos los que ven tus películas y programas, habla con ellos”.

Por lo que Salinas no se quedó callada y lo reviró: “Me vale lo que vean y lo que pienses. No se te ha muerto nadie de esta madr*. Deja que te pase y luego hablamos”, señaló.

En otro mensaje un usuario señalaba que sólo había entrado a ver las reacciones de la gente que se sintió ofendida por la manera en que Salinas se expresó.

“Gracias, pero me vale lo que opinen estos pendej*s cuando he visto amigos y compañeros muy queridos morir por este p*nche virus que ya nos tiene hasta la madr* en este encierro. Un abrazo cariñoso”, le contestó la actriz.

Otra internauta se mostró sorprendida por el vocabulario de Carmen Salinas, a lo que la actriz señaló:

“¿Tú crees que no te vas a irritar de la manera que me pasó a mí cuando no te imaginas la cantidad de amigos, el padre de mi yerno, compañeros, no pudieron superar esta maldita enfermedad y murieron? Pena que me escucharon los cultos y se asustaron.

En varios mensajes se mostró el asombro de los usuarios ante la cantidad de groserías con las que se expresó la actriz lagunera.