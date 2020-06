Pepillo Origel toma con humor creación de su piñata

La piñatería Ramirez, que se ubica en Reynosa, se ha hecho por famosa por realizar piñatas relacionadas con ciertas celebridades y sus polémicas.

Hace unos días, salió a relucir una fotografía en donde se ve a Pepillo Origel con una camiseta rota y junto a otro hombre en ropa interior, a este solo se ven las piernas.

La imagen se hizo viral y ahora ya cuenta con su propia piñata que cuesta alrededor de 700 pesos. De acuerdo con un audio de WhatsApp, Origel dijo que no le molesta que hayan elaborado una piñata alusiva a él.

“La piñatería Ramírez ha hecho piñatas de los más famosos, así que qué divertido que hayan hecho la mía. Siempre hay que tomarle el lado bueno a las cosas”.

Juan José Origel manifestó que le dio gusto que la piñata sea algo costosa. “La piñata es cara, no cualquiera va a pagar 700 pesos por algo así. Qué bueno que cuesta eso porque imagínense que la hubieran dado en 50 pesos, me hubiera muerto de coraje, ya ni la camiseta”.

“Pepillo” manifestó que también recibió una oferta para que una conocida empresa realice un muñeco con el aspecto que él tiene en la foto viral.

“Me hablaron de una tienda de muñecos para ver si hacían el mío con la camiseta. Voy a ver cuánto me ofrecen”, sostuvo.

Por otro lado, Juan José expresó que este tipo de situaciones le ponen un poco de diversión a estos complicados días.

“Estamos todos encerrados y guardados. Si quiera con esto nos reímos un poco”, sentenció.

Luego de la polémica por una fotografía donde se ve al conductor de televisión Juan José Origel en una cocina con una camisa rota, y en el reflejo de un horno se ve a un hombre en ropa interior, el comunicador publicó un video en redes sociales acompañado de Martha Figueroa.

“No quiero hablar del caso porque no viene al caso, pero quiero decirle a toda la gente que me ha demostrado su cariño y solidaridad: gracias”, sostuvo en el clip.

Agregó que, “Cuando la gente te ataca, es cuando sientes el cariño; más de 40 años me avalan, más de 40 años trabajando para ustedes, me escriben cosas tan bonitas”.

Cuando Figueroa le cuestionó sobre la camiseta desgarrada, bromeó: “La voy a rifar porque me la piden para el museo de las celebridades, no se crean, no la puedo rifar porque es mi camiseta”. Y expresó: “Estoy muy agradecido, ahí es cuando te das cuenta del cariño, no tengo con qué pagarles, solamente decirles, ‘muchas gracias’”; Figueroa añadió: “Consejo de mamá ‘No hables con extraños’”.