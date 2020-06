Bienestar Social, sin lista de beneficiarios

La Dirección de Bienestar Social, cuyo objetivo es el manejo de programas de beneficio social, no ha dispuesto a la fecha de ningún recurso destinado para ello ni cuenta con un padrón de beneficiarios.

Lo anterior lo informó la propia dirección mencionada de acuerdo a documentos oficiales del Ayuntamiento publicados en el sitio de la presidencia municipal.

Estos programas son parte de una estrategia de los gobiernos emanados de Morena, acorde a la política social que ha manejado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No obstante, en Gómez Palacio no se ha tenido nada que informar porque no ha tenido recursos, según los documentos oficiales de presidencia.

En el rubro de Destinatarios de Todo Recurso de la página oficial del Ayuntamiento de Gómez Palacio, la Dirección de Bienestar Social ha informado oficialmente que no hay padrón de beneficiarios porque no hubo recurso, no hay alcances del programa por la misma razón, tampoco resultados del informe de evaluación. "No hay información que reportar", indican los documentos.

Esta dirección maneja programas como Préstamo para una Nueva Historia, dirigidos a emprendedores y microempresarios, así como Bancos de Esperanza, mediante el cual la población puede adquirir bultos de cemento, impermeabilizante, pintura, entre otros productos.

Recientemente, la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez invitó a la población a aprovechar estos programas.