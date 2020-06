Joyería con alma acuosa

Cynthia y Carlos Jardón crearon la marca Azure en 2007, debido a su amor por el diseño en accesorios.

En su infancia, los hermanos Carlos y Cynthia Jardón solían jugar al lado del Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Todo en su entorno se basaba en lo que sucedía en ese lugar emblemático, ubicado en la calle Justo Sierra, en el Centro Histórico de Ciudad de México.

"El patio de San Ildefonso servía de sitio para jugar. Vimos muchos pintores, cómo montaban las exposiciones y todo eso lo teníamos muy integrado. Quisimos expresar eso a través de la joyería", explica Carlos Jardón en entrevista.

Azure es una propuesta de joyería de plata fundada por estos dos hermanos en 2007. Sus piezas poseen una amplia variedad y tiene el objetivo de contar historias a través de cada diseño que fabrican. Su nombre en un anglicismo que significa "azul celeste", una palabra utilizada en la literatura de habla inglesa.

"Nace del fondo del mar. A Cynthia y a mí nos gusta mucho la Riviera Maya. Vivimos dos años ahí y pararnos frente a la playa, estar diseñando y meditando, siempre nos crea tranquilidad. Entonces, por eso decidimos el nombre. Queríamos un nombre que no tuviera nada que ver con nuestros apellidos. Queríamos que surgiera del agua. El 97 por ciento del planeta es agua, de ahí queríamos que surgiera todo".

La marca toma fuerza a partir de una exploración profunda que Carlos y Cynthia realizaron en Taxco, Guerrero, uno de los lugares más importantes para la industria de la plata mexicana. En ese pueblo mágico, les nació la inspiración para comprender por qué la joyería ha trascendido tanto en el país.

Ambos querían dedicarse a lo que más deseaban: una marca con diseño funcional contemporáneo, que permitiera rescatar el trabajo milenario de los ancestros prehispánicos.

"Desde nuestros antepasados, como los mayas, la joyería era un accesorio indispensable para que ellos sintieran la belleza"

Así, la marca intenta comunicar la elegancia de la plata en cada una de sus colecciones. Sus diseños poseen influencias urbanas pero a la vez están ligados a ese líquido esencial por el que fluye su nombre; el metal funge como un transmisor de emociones.

"Lo que hacemos realmente es dale la opción a las mujeres de verse más contemporáneas, de lucir un outfit más alternativo"

Además de sus colecciones, la marca también realiza piezas limitadas de 100 piezas por diseño, aspecto característico de Azure. Cada pieza está incrustada con una historia qué contar. La geometría juega un papel muy importante para otorgarles personalidad en ideas muy sencillas. "Realmente lo que hacemos es poesía con las joyas".

La última colección de Azure fue bautizada como Water of life, donde todas las piezas poseen una relación con el agua en sus diferentes estados: sólido, líquido y gaseoso. Su propuesta, en el diseño, pretende contar un pequeño poema.

"Creo que, dependiendo del estado de ánimo con el que estés, el agua te genera sensaciones. Por ejemplo, si te estás bañando y al contacto con el agua, cuando las gotas van cayendo, te genera alguna sensación. A lo mejor si estás muy estresado te puede relajar. Esa es la relación que creamos".

Por eso, algunos de sus diseños pueden estar relacionados con el meneo de las olas. El subir y bajar puede generar un estado de ánimo en quien lo porte. También existe otra pieza que se inspira en los copos de nieve, en lo que esas figuras puedan ocasionar.

La marca tiene sus puntos de venta en galerías, museos y casas de arte alrededor del mundo. Pues su estrategia sienta base, por el tipo de producto y las historias que se cuentan a través de ellos, en atraer a un consumir gustoso del arte.

Antes de la pandemia, Azure tenía presencia en 240 museos alrededor del mundo, en nueve países. Lamentablemente, muchos de esos lugares cerraron y la marca ha tenido que utilizar internet para acercarse a sus usuarios a través de los museos.

Respecto a un panorama futuro, Carlos Jardón reflexiona que la ventaja para marcas como Azure, que poseen un concepto y una historia en diseño, sonde las mejores posicionadas cuando el mercado se contrae.

"Va a beneficiar la reducción de competencia en el mercado. Creo que es momento, no de guardarte el dinero, sino de hacer inversiones que no habías hecho antes. Para que en esta nueva normalidad, la gente vea que sigues en el mercado. Tal vez habrá que dirigirnos a canales en línea que antes no los tomábamos, hacer diferentes estrategias para ser visible. Toda recesión es buena cuando tienes un negocio bien cimentado".

Sus diseños pretenden contar historias a través de una idea sencilla.

Azure pretende tener más contacto con sus clientes para aprovechar la contracción del mercado.

La geometría también es elemento esencial de Azure.

Azure es una palabra anglosajona que significa "azul celeste" y se relaciona con el mar.

Antes de la pandemia, la marca se encontraba en 240 museos alrededor del mundo.