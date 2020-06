Óscar de la Hoya podría regresar a pelear

Siguiendo una especie de "moda" que ha surgido entre exestrellas del boxeo que ya se han retirado de la actividad profesional, el mexicoamericano Óscar de la Hoya se sumó a los posibles peleadores que salgan del retiro para volver a subir al ring.

PARA CARIDAD

De La Hoya, excampeón mundial de seis divisiones y hoy exitoso presidente ejecutivo de su promotora, Golden Boy Promotions, ha estado fuera del ring desde diciembre de 2008, cuando fue dominado y se detuvo en una pelea unilateral con Manny Pacquiao. Se alejó con un récord respetable de 39 victorias y 6 derrotas, con 30 triunfos por la vía del nocaut. En los meses recientes, los pesos pesados Mike Tyson y Evander Holyfield han dominado los titulares, con su charla continua de participar en peleas de exhibición, para recaudar dinero destinado a obras de caridad.

Mientras peleadores como Tyson y Holyfield están discutiendo exhibiciones, De La Hoya está reflexionando sobre la idea de una pelea sancionada. "Realmente quiero ver qué hace Tyson primero", dijo De La Hoya al portal The Ring. "He estado trabajando, he estado entrenando, me he mantenido en forma. Obviamente, todavía no estoy en forma para pelear doce asaltos. Estoy seguro de que podría llegar allí. Ya veremos. Quiero para ver a Tyson actuar, ver cómo son sus reflejos, ver si puede pasar tres o cuatro rounds. Ya veremos y luego tomaré mi decisión".

"Realmente lo estoy considerando. No importa con quién pelee, cualquiera, cualquiera que sea el mejor", añadió Óscar, dejando en claro que regresaría al cien por ciento.