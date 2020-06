VibremosPositivo

MAGIA E ILUSIÓN

En nuestro día 47, ¡festejamos el día de las madres! Gracias a todas las mamas por darnos la vida, y sobre todo a mi querida madre Angélica Cuéllar de López por ser única, increíble y sobre todo, por apoyarme y hacerme reír siempre.

Presentamos cápsulas que nuevas que son parte del programa de manera esporádica lideradas por nuestra amiga Ísis Gallegos, quien nos habló sobre la "inspiración" en ayudar a otras personas, dándole y compartiéndoles nuestro amor, y también nos acompañó, mi gran amigo y costarricense Deiby Méndez, quien vivió ocho años en China. Ella nos compartió parte de lo aprendido durante su estancia en esta cultura, y nos enseñó frases de aquel increíble país.

Nuestro invitado especial del día fue el mago Oz de Costa Rica, quien vino a entretenernos con magia positiva. Oz el mago (Oscar Gutiérrez) nos contó un poco de su historia, comenzó con clases de teatro para eliminar su pánico escénico, siguió con cuentos y esto lo terminó llevando a la magia.

La palabra magia viene del griego "mageía" que significa sabiduría, conocimiento. Oz nos explica que el mago tiene que tener el control de sí mismo para tener el control de las personas. También nos habló de la hipnosis que utiliza en determinados trucos y que se trata de tener bajo control la parte inconsciente de la mente.

Nos realizó varios trucos de magia. De verdad uno de ellos me sorprendió, me hizo esconder una llave, una moneda y un lapicero y él adivino dónde se encontraban exactamente. Pero no sólo esto, sino que además nos dejó un mensaje con su magia. La llave hace referencia a las puertas que se van a comenzar a abrir a partir de hoy, el lapicero es un nuevo capítulo en nuestras vidas y la moneda acerca de la fortuna.

Generar magia es generar ilusión, dándole esperanza a la gente. Gracias Oz el mago por impulsarnos a seguir soñando en lo imposible, en lo mágico y en lo sobrenatural.

