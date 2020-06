'Santos significa mucho en mi vida', dice Fernando Gorriarán

El uruguayo Fernando Gorriarán dijo ayer que gracias a las oportunidades recibidas en Santos, él se hizo con un nombre y ahora lo conocen en el mundo del balompié.

"Santos significa mucho en mi vida, me dio la oportunidad de mostrarme en una gran liga, como la mexicana y de hacerme con un nombre que me abrió las puertas para que si hoy varios equipos preguntan por mí es gracias a Santos", declaró.

Gorriarán llegó al Santos para el Apertura 2019, de inmediato se afianzó como titular y lo repitió en el Clausura 2020, en el que actuó los 10 juegos disputados antes de que se suspendiera el torneo por la COVID-19.

El volante confesó estar agradecido por la confianza de cuerpo técnico y directiva, pero más con la afición del equipo.

"Sentir el apoyo de la gente es algo que no cambias, lo he sentido a pesar de algún error que cometes, la gente no deja de apoyarte", comentó.

Gorriarán tiene 25 años y no olvida su debut ni su primer gol en el River Plate de su natal Uruguay, club en el que inició su sueño de ser futbolista.

"Debuté con River en febrero de 2014 en un juego nocturno, lo recuerdo como un día largo, todo el día estuve imaginándome el partido, con estrés, pero disfrutando porque cumpliría un sueño que desde chico tenía".

Luego de dos años en la liga de Hungría con el Ferencváros llegó a los Guerreros.

En Santos, aceptó, se siente feliz y comprometido con la afición para llevar al equipo a grandes logros.

"El equipo tiene una afición fiel y confía en que estamos dando lo mejor para ganar cada partido, por eso les digo que no tengan duda de que tenemos el mejor plantel de México y que vamos a conseguir cosas importantes", concluyó.

25 AÑOS de edad tiene Fernando Gorriarán, quien llegó a Santos Laguna para el Apertura 2019.