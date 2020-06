A Chumel Torres no le pasó desapercibida la tolvanera que se registró la mañana de ayer en la Comarca Lagunera.

El suceso, que sorprendió a toda la región, trascendió a nivel nacional, tan es así que se volvió tendencia en Twitter.

Torres publicó un video en el que se ven instantes de la "lluvia de tierra" y comparó lo ocurrido con escenas de la película El príncipe de Egipto, asegurando también que llegarían otras situaciones extrañas a la Comarca.

"Eso yo lo vi en Príncipe de Egipto y luego se ponía más culero", posteó junto al clip de 35 segundos.

La publicación ha sido retuiteada más de tres mil veces y ha generado decenas de comentarios de los seguidores del influencer oriundo de Chihuahua..

"Un sentido pésame a todos los que lavaron el auto un día antes", le respondió un fan.

Hace unas semanas, Chumel Torres declaró en una entrevista al medio llamado Chilango que le gustaba la música de Tropicalísimo Apache.

"40 grados de Tropicalísimo Apache me da vida. La señora que me ayuda en la casa, me despierta con esa canción", dijo Chumel Torres.