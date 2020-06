Alex Durán ahora le apuesta a la música

- Alex Durán es un ferviente creyente de que las oportunidades en esta vida no se dan sino se hacen.

Por eso además de desarrollarse dentro de la actuación se ha aventurado a otras ramas del arte como la escritura publicando un cuento llamado "Babas y risas" donde relató cómo habló del tema de la muerte con su hija después de que su perro murió de cáncer.

"Hablo de la historia de mi perro y cómo le explicamos la muerte a mi hija y que la vida es así, que de repente tanto los perros como los animales y los seres humanos va a llegar un momento en que todos se cansan, se tienen que ir a descansar a otro lugar", recuerda en entrevista.

El actor explica que a raíz de la publicación lo invitaron a dar conferencias en las que hablaba sobre su ideología de que cada quien crea sus propias oportunidades y aunque fueron canceladas por la pandemia por el Covid-19 en esta temporada la inspiración la encontró ya no en el lápiz y el papel sino en la música.

Explica que en un mes aproximadamente estaría lanzando una canción surgida en esta época donde por primera vez se le ve en un proyecto 100 por ciento musical.

"No soy cantante pero tenía ganas de contar un mensaje. Me encanta la música y traía una melodía en la cabeza, le empecé a poner letra y hablé con un amigo que es productor y me dijo 'vamos a hacerlo, aprovechar que estamos encerrados'", dice.

Durán quiere que el proyecto se haga correctamente por lo que la canción también irá acompañada de un video musical que ya está en etapa de preproducción y de resultar del gusto del público no descarta después continuar en esa línea y lanzar un álbum.

"Obviamente me dedico a la actuación pero de repente me encuentro otras maneras de expresar lo que quiero compartir y creo firmemente en que uno no tiene que cerrarse a nada entonces ahora me encontré una melodía y vamos a ver qué pasa".

"Será en un género bailable, con un mensaje de amor, de vida, porque obviamente lo que más queremos ahorita es estar alegres. No es un tema ni de romperse las venas ni de llorar ni mucho menos; es un rollo para bailar, divertirse, gritar y corear cosas bonitas y compartir un mensaje increíble de vida".

El actor próximamente llegará a la señal de Las Estrellas con el estreno en televisión abierta de la serie El dragón donde comparte créditos con Sebastián Rulli.