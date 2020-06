Joven se dispara en la cabeza

La mañana de ayer, alrededor de las 8:00 horas, se activó el código rojo en el municipio de Matamoros luego de que a la línea de emergencia 911, se recibiera una llamada de auxilio solicitando un ambulancia ya que a bordo de un vehículo particular trasladaban a un menor con un impacto de bala en el cráneo.

Hasta el Hospital General de Matamoros llegó la familia con el menor herido de bala, identificado como Santiago, de 16 años, el cual ingresó al área de urgencias con un estado de salud grave, mismo que minutos después perdió la vida en dicho hospital a consecuencia de la lesión que presentaba.

Trascendió que el joven fallecido está identificado como sobrino político del actual alcalde de Matamoros, Horacio Piña.

Los hechos

Las circunstancias de la muerte aún no han sido confirmadas puesto que los primeros reportes policiales indicaban que el menor se había quitado la vida de un tiro en la cabeza, cuando se encontraba a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet, línea Tahoe, en color rojo, con placas de Durango, la cual fue localizada por las autoridades abandonada en la entrada al ejido Granada, del mismo municipio de Matamoros. Fue al inspeccionar la unidad propiedad del menor, que el personal de Peritos, de la Fiscalía General del Estado, encontró diversos mensajes en los vidrios y puerta de la camioneta, pintados con aerosol en color arena, de los cuales no se reveló su contenido, además localizaron un impacto de bala en el vidrio de la puerta delantera del lado del asiento del copiloto y no lograron ubicar el arma con la que presuntamente el joven se había disparó en el cráneo.

Al Semefo

El cadáver del menor fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de rigor, misma con la que se determinará la causa formal del deceso.

La carpeta de investigación fue abierta por parte del agente investigador del Ministerio Público de la Fiscalía, para esclarecer los hechos.

Investigan

La primera línea de investigación de las autoridades es el suicidio, sin embargo, se encuentran en la recopilación de evidencias para determinar el móvil de lo ocurrido.

16 AÑOS

Era la edad del menor que murió de un tiro en el cráneo; autoridad investiga los hechos.