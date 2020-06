Para exigir despensas a la Dirección de Desarrollo Social

PROTESTAN

Ciudadanos de diversos sectores de la ciudad de Torreón se manifestaron durante el miércoles en la mañana en la Presidencia Municipal, reclamaron la falta de apoyos alimentarios de parte de la Dirección de Desarrollo Social.

Fueron alrededor de veinte personas las que lanzaron reclamos y quejas en el acceso principal del inmueble, también con pancartas exigieron que las autoridades locales pongan mayor atención en la forma que se realiza el apoyo social en Torreón, pues supuestamente se han dejado de lado áreas clave y en las que hay familias enteras esperando por despensas.

También se dijeron confundidos por el hecho de que en días recientes el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, haya entregado apoyos alimentarios a productores caprinos en ejidos, mientras que en la zona urbana persisten las necesidades de sectores como Moctezuma, Francisco Villa, Bocanegra y Carolinas y Abastos.

"No han podido entregarnos las despensas que ellos dijeron que nos las iban a entregar, no es una petición que nosotros estemos planteando como algo que no se pueda cumplir, estamos hablando de una despensa, no resuelven ni siquiera la semana de necesidad de una familia, si es no lo pueden resolver, pues entonces nosotros nos preguntamos que las otras peticiones no las van a resolver", reclamó uno de los voceros de la movilización, quien se identificó como el profesor Javier Solís.

Se informó más tarde que ante la presencia de lluvias y vientos en la ciudad, los manifestantes se retiraron sin mayores incidentes del lugar, no sin antes ser atendidos por personal de la propia Presidencia Municipal, mismo que tomó nota de los sectores en los que se hacen las demandas de despensas, para una posterior visita de entrega de apoyos.

20

PERSONAS

Fueron las que integraron la manifestación de ayer en la Presidencia de Torreón.

NúMERO Fotos: La i

Tel.- 7166012

Reclamo

Afirman que la Dirección de Desarrollo Social no ha entregado las despensas suficientes a la población en la presente pandemia, piden reforzar las visitas a colonias.