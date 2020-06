Tenemos que pensar en grande: Raúl Jiménez

El delantero contribuyó con su gol al triunfo del Wolverhampton Wanderers ante el Bournemouth que le acerca a las posiciones de Liga de Campeones.

"Se siente como algo increíble", apuntó Jiménez en declaraciones a la cadena BT Sport. "Estamos trabajando muy duro en las últimas dos semanas antes de que se reanudara la liga. Sentimos que si jugamos como un grupo, podemos lograr lo que sea", añadió.

Jiménez rompió en la jornada pasada el récord de goles de un jugador mexicano en la Premier League, superando los trece tantos que logró en su primera temporada en el Manchester United Javier "Chicharito" Hernández.

El delantero aumentó a 15 su cuenta esta temporada y se acerca al máximo artillero Jamie Vardy, que acumula 19 dianas. A ello ha ayudado mucho su alianza con el español Adama Traoré, que este miércoles le dio otra asistencia.

"Es increíble. A veces por algún motivo las cosas salen muy bien con alguno de tus compañeros. Estoy contento de haber marcado. Tenemos que pensar en grande y seguir como ahora", aseguró Jiménez.

