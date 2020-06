La OMS aclara que el periódico NO es un transmisor de COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró la seguridad que tienen los periódicos durante la pandemia del COVID-19.

Aunque el miedo de ser contagiados por la enfermedad a través de superficies de contacto compartido continúa entre la sociedad, fue la organización la que aclaró que los periódicos no representan un riesgo para las personas, pues el proceso por el cual se imprimen lo hace esteriliza.

El Dr. George Lomonossoff, quien se encuentra actualmente laborando sobre la posible vacuna de la enfermedad en el Centro de Investigación Microbiótica John Innes, declaró que la tinta y máquinas por las cuales se producen los diarios desinfectan totalmente el papel.

Además, se hizo hincapié en que el virus del COVID-19 se transmite mayormente por manera aérea y que resulta casi imposible ser contagiados a través de superficies porosas, como lo es el papel que se utiliza para el periódico.

Los gobiernos de distintos países alrededor del mundo han considerado a los diarios y medios de comunicación como trabajo esencial para mantener a la ciudadanía informada sobre las actualizaciones veraces de la actual pandemia y situación en el mundo.

Fue mediante un artícula de la revista estadounidense del 'National Institute of Allergy and Infectious Diseases' que se reiteró que no se han registrado, en lo que va de la contingencia, casos de contagio a raíz de compartir o tocar un periódico.

La pandemia en los periódicos

Si bien el periódico impreso cada vez disminuye en su preferencia entre los lectores más jóvenes y nuevas generaciones, el comienzo de la pandemia se convirtió en una de las pruebas más desafiantes gracias a este miedo de contagio.

De acuerdo a un artículo escrito por el diario 'La República', diferentes de los medios más grandes del mundo de la información presentaron una caída importante en la venta de sus ejemplares, siendo 'compensada' de alguna manera con el incremento en visitas y suscriptores ante la situación 'desconocida' que vive el mundo.

La revista Yorkshire Post presentó una caída del 30% en sus ventas, pero proyectó a la alza las suscripciones, aumentando a 1,000 suscriptores a la semana, además de un incremento en visitas del 25% al 30%.

Por su parte, The Guardian cayó un 30% en circulación y un 50% en publicidad impresa, esperando una pérdida de más de 24 millones de dólares en ingresos.