Llega Pokémon Unite, un juego al estilo de LOL

Pokémon Unite, presenta una modalidad de multijugador en línea con la que, similar al popular League of Legends, requerirá de trabajo de equipo entre los usuarios en las batallas que serán de 5 contra 5.

Esto quiere decir que los jugadores deberán apoyarse para subir de nivel, aprender nuevos ataques, capturar y evolucionar pokemones.

La empresa desarrolladora de videojuegos Tencent, junto al estudio TiMi, son las mentes tras este titulo del género MOBA (multijugador de arena de batalla en línea), mismos que se encargaron de Call of Duty: Mobile, que salió el año pasado.

Hasta ahora se sabe que la descarga del juego será completamente gratuita, sin embrago, se desconoce cuándo estará disponible.

You may think you know Pokémon...but you’ve never seen a battle like this!



Experience exciting 5-on-5 matches in #PokemonUNITE, a new strategic team battle game for Nintendo Switch and mobile devices!



Here’s your first look at some gameplay footage pic.twitter.com/mgJLjZYKC7