Tú no importas: Américo Garza a hermana de Karla Luna

Luego de que Karla Panini y Américo Garza enviaran un mensaje a la familia de Karla Luna 'aclarando' la situación sobre la polémica en la que se asegura que la pareja no les permite ver a sus hijos, la hermana de la fallecida comediante, Erika Luna, respondió en sus redes sociales.

En su respuesta, Erika llamó ridículos a Panini y Garza por asegurar que con una llamada podrán arreglar la situación y podrán reencontrarse con los niños.

Ante ese mensaje, el matrimonio volvió a publicar un video en el que Américo le dice que no importa ni cuenta en la situación, pues su video fue dedicado a los abuelos y hermanos de los pequeños, quienes tienen poder legal sobre ellos.

"No son tus derechos, aquí tu no cuentas, esta invitación no es para ti, tu no importas, tu no te metas", aseguró.