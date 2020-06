Eiza González y sus parejas más famosas en Hollywood

Sin embargo, esta no es la primera relación que la mexicana tiene con alguna otra figura de Hollywood, pues la actriz de Lola, érase una vez he sido fotografiada en múltiples ocasiones acompañada de rostros famosos en modo romántico.

El pasado martes, Eiza González dejó con la boca abierta a fanáticos y extraños, al ser fotografiada en pleno beso con el actor Timothée Chalamet de 6 años menor que la mexicana.

Fue el portal estadounidense TMZ quien dio a conocer las imágenes en las que Eiza y Chalamet parecían estarla pasando bien en playas mexicanas, según contó el medio.

Por si fuera poco, parece que las cosas entre ambas estrellas van en serio, pues el actor quiso sorprender a la actriz tocándole la guitarra.

Dame 5 min para analizar qué Timothée Chalamet está en Mexico en Cabo y que está con Eiza Gonzalez weeey no puedo!!! pic.twitter.com/gXJeXjUrEJ

En un momento de su convivencia quedó captado un beso en la boca entre Chalamet y Eiza, lo que podría confirmar un romance que habrían tenido bastante oculto, pues él terminó recientemente su noviazgo con Lily-Rose, la hija de Johnny Depp.

