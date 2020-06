Internautas reaccionan a supuesta foto íntima de Rafa Polinesio

El nombre de Rafa Polinesio, uno de los youtubers más famosos de México por ser parte del trío de Los Polinesios, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que circulara en Internet una foto íntima del también cantante.

La imagen generó cientos de comentarios de internautas quienes se dividieron en opiniones, pues algunos decían ya haber visto la imagen de Rafa, mientras otros señalaban que se trataba de una fotografía editada.

la foto de la chota de rafa polinesio es editada, los salve del trauma mutuals pic.twitter.com/U1scgEjiab — vmk ⁷ (@vmincloset) June 24, 2020

La foto original del Rafa polinesio destraumensepic.twitter.com/jIaPS6hid8 — Kevin Munguia (@keviin_munguia) June 24, 2020

Hasta el momento, Rafa Polinesio no se ha pronunciado respecto a la polémica imagen, no obstante, usuarios de redes sociales no tardaron en aprovechar la instantánea para hacer memes.

este video de rafa polinesio me alegra la vida pic.twitter.com/tUG6uAIM70 — frida (@frid4perez) June 17, 2020

dios acabo de ver la pija a rafa polinesio y no es una broma leslie como va a ser una broma esto pic.twitter.com/WAIDAsi7UX — orne (@neontaxicabs) June 24, 2020

yo entrando a tw y encontrandome con la pija de rafa polinesio y el culo de maradona pic.twitter.com/4b1OMOg689 — lola ♌︎ (@focusoncharli) June 24, 2020

"el que madruga dios lo ayuda"



yo: madrugo



twitter: eh mira el pack de rafa polinesio



yo: pic.twitter.com/XoMC1Fnfh7 — (@Fanchomis) June 24, 2020

no se por que Rafa polinesio es Tendencia.



pero me dan mucha risa estos memes. pic.twitter.com/cIXe02rmG6 — Zoel (@JAIR_ZOEL) June 20, 2020

todos en twitter tranquilos cuando de la nada nos salta el pack de rafa polinesio

pic.twitter.com/1v8zTJWlTw — ana (@ificxuIdflarry) June 24, 2020

Cuando entra a ver memes chidos en Twitter y miras el pack de Rafa Polinesio pic.twitter.com/eeLH33VSaq — ramen de puerco (@martinv54755890) June 24, 2020

Yo después de entrar a la tendencia de Rafa Polinesio: pic.twitter.com/OLkmJmWL0t — Juan_botdeKim (@botdeKim_Juan) June 24, 2020

Yo tranquila en Twitter, y de repente me sale el pack de rafa polinesio.

Ya no más internet por hoy. pic.twitter.com/sSycXA3tax — Valery (@Valery82517712) June 24, 2020