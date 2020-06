'La he pasado mal', dice Reynaldo Rossano sobre crisis por COVID-19

La contingencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 ha puesto en jaque a millones de personas en el mundo como a Reynaldo Rossano.

El estar encerrado en su hogar llevó al actor a estados extremos de ansiedad y de tristeza que todavía no supera. Ha llorado ante la expectativa ocasionada por la pandemia ya que debido a su avance el futuro es incierto.

"La he pasado mal porque hemos tenido mucho tiempo para pensar. Uno mismo puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Estar contigo sin tener distracciones, en mi caso, ha sido y sigue siendo sofocante. Hay periodos de tristeza que toqué y sigo tocando.

"Pensar de más está mal. No la he pasado nada bien, me hace falta mucho estar activo. El agua me está llegando al cuello como a muchos mexicanos que no tenemos dinero para vivir sin trabajar. Yo vivo de mi trabajo y si este se suspende se viene lo difícil", comentó en entrevista con El Siglo de Torreón.

Reynaldo comentó que además de laborar como actor cuenta con agencia de publicidad para empresas, sin embargo, algunas también han parado o disminuido sus actividades.

"Todo eso preocupa mucho, por donde le busques hay afectaciones. Hay responsabilidades, hay familias que dependen de mí, de la gente con la que trabajo. Todo esto, aunado al pensamiento, se ha vuelto fatídico", dijo.

Ante esta crisis, el artista tuvo un respiro ya que Televisa reanudó las grabaciones de La parodia cuya nueva temporada se estrenó con gran éxito el pasado 21 de junio por el canal Las estrellas.

"Se trata de la temporada número tres. El ADN de esta emisión es abordar temas actuales, polémicos y de risa. Ahora con el encierro se están haciendo TikToks. Algunos aciertan y otros la riegan y vamos a parodiar eso.

"El primer programa, que fue el domingo pasado, fue un homenaje al fallecido Héctor Suárez. Para quienes nos dedicamos a la comedia en algún momento fue parte de nuestra inspiración y por eso le agradecimos toda su aportación a la industria del entretenimiento".

En cuanto a las medidas sanitarias que ha implementado Televisa, Reynaldo apuntó que son bastantes y exhaustivas, pero son necesarias para evitar contagios de coronavirus.

"Recientemente grabamos los programas con medidas que incluso se pasaron, fueron demasiadas. Nos ponían gorros, caretas, trajes, mascarillas, guantes. Ensayábamos con todo esto y cuando ya íbamos a grabar, nos lo quitábamos rápidamente y siempre a distancia. Se eliminaron los contactos físicos".

Reynaldo Rossano externó que no cree que la normalidad vuelva al mundo con todo y que se encuentre una vacuna acertada o un medicamento que combata con éxito el COVID-19.

"No quiero ser pesimista, pero creo que jamás volveremos a lo anterior. Hay mucha psicosis que se quedará de por vida. Esta pandemia es una de tantas que vienen de acuerdo con varios documentales.

"Será la nueva era de las pandemias. Vamos a tener que aprender a cuidarnos de una manera distinta para no contagiarnos. Yo creo que sí habrá vacuna, sin embargo, cuántos podrán vacunarse de los siete mil millones de personas que hay en el planeta".

En cuanto al elenco de La parodia, Reynaldo externó que se encuentra casi completo. Pierre Angelo, Eduardo España, Christian Ahumada y Alfonso Villalpando están con él.

"Únicamente se nos fue José Eduardo Derbez porque tenía un compromiso laboral con su padre, Eugenio. Lo extrañamos mucho porque somos un equipo y con ello una familia así que lo añoramos".

Por otro lado, Reynaldo informó que la televisión poco a poco ha vuelto, pero el teatro, de acuerdo con el Gobierno Federal, regresaría hasta septiembre y los recintos tendrían que recibir el 50 por ciento de su capacidad.

"De por sí, el teatro está en crisis. La gente no va y a veces es difícil mantener los proyectos, ahora si reciben menos personas en las funciones menos saldrán los costos y se creará tremenda psicosis en el teatro.

"Están proponiendo hacer teatro de manera virtual, pero las personas no están acostumbradas a ver una obra por medio de una plataforma. Me hicieron una invitación para hacer una obra por zoom, pero la estoy pensando porque la magia del teatro se da con la gente en vivo", puntualizó.