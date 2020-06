Productor Steve Bing fallece al tirarse de un edificio

Las autoridades investigan el suceso como un aparente suicidio, que ha conmocionado este martes a figuras del entretenimiento y de la política como el expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001).

"Amaba mucho a Steve Bing. Tenía un gran corazón y estaba dispuesto a hacer todo lo posible por las personas y las causas en las que creía.

"Lo extrañaré a él y a su entusiasmo más de lo que puedo decir, y espero que finalmente haya encontrado la paz", escribió Clinton en un comunicado.

I loved Steve Bing very much. He had a big heart, and he was willing to do anything he could for the people and causes he believed in. I will miss him and his enthusiasm more than I can say, and I hope he’s finally found peace.