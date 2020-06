Llega al número uno con su MTV

MTV Unplugged de Liam Gallagher llegó directamente al número uno en La Lista Oficial de Discos del Reino Unido, convirtiéndolo en el primer álbum en encabezar las listas desde Nirvana en 1994, así como el primer álbum en vivo en hacerlo desde 'Symphonica' de George Michael en 2014.

Con 21 mil ventas en su primera semana, de los cuales 10 mil fueron en vinilo, MTV Unplugged es el lanzamiento de vinilo más vendido hasta la fecha.

Los tres álbumes en solitario de Liam que han debutado en la cima de las listas son MTV Unplugged siguiendo a los bíblicos álbumes de estudio As You Were (2017) y Why Me? Why Not. (2019).

Entre sus éxitos como solista y con Oasis, Liam Gallagher ha pasado un total de casi 6 meses en el puesto número uno con 11 álbumes encabezando las listas.

Liam comentó en un comunicado que, "Nadie me dijo que habría días como estos, días realmente extraños. De lo más peculiar. Tres álbumes número uno en tres años, nada mal para un simple tonto. Gracias a todos los que hicieron esto posible"

Grabado en Hull City Hall el verano pasado, la atmósfera electrizante del set es palpable desde el principio con una reacción fenomenal del público cuando Liam toma el escenario con Wall of Glass.

Canciones del álbum en solitario de Liam como su favorita Once y la brillante Now That I've Found You resuenan en un formato acústico con su brillante voz acompañado de un trio de acompañamiento y arreglos de cuerda interpretados por Urban Soul Orchestra. Despojado de la fuerza de su formato de grabación en estudio, 'Gone' se destaca porque revela una recién descubierta bomba con una atmósfera cinemática y evocadora.

Bonehead aparece en las interpretaciones de las canciones de Oasis como Some Might Say, 'Stand By Me, Cast No Shadow y la primera interpretación en vivo de Liam de Definitely Maybe con el bonus track de Sad Song. El concierto concluye con una gran emoción con una emotiva versión del clásico Champagne Supernova.

Liam ofrecerá un concierto gratuito para el personal del NHS en el O2 Arena programado el próximo 29 de octubre.