Solicita más detalles en informes de SSa

Ante las diferencias que persisten en las cifras de contagios y fallecimientos a causa del COVID-19 entre el Gobierno de Coahuila y la Federación, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, destacó la necesidad de que se hagan revisiones detalladas en las causas de muerte de quienes se han reportado como decesos por SARS-CoV-2, situación que permitirá a la población tener un panorama "real" de la pandemia a nivel local y estatal.

Ante medios de comunicación por la mañana del martes, el alcalde indicó que hasta la semana pasada seguían sin recibirse de parte del Gobierno de Coahuila cifras detalladas sobre contagios, hospitalizaciones y muertes, lo que además no permitía conocer en tiempo real las altas médicas del virus y generaba en consecuencia una estadística con imprecisiones diversas. Fue hasta el lunes que la Secretaría de Salud de Coahuila comenzó a entregar al Municipio mayor información respecto a cada caso reportado, incluso con la llamada georreferenciación que se anunció previamente

"A ver, estamos revisando esto porque yo he pedido que en estas circunstancias seamos muy serios, muy puntuales. Si hay más o si hay menos, que se conozca la verdad. La realidad, hasta la semana pasada, solamente recibíamos números anónimos, tantos contagiados, no se daban a conocer las altas, no se actualizaba, ya empezaron a actualizar las altas, en un día 300 altas, no es así, todos los días la gente se da de alta o se contagia, entonces hay que actualizarlas permanentemente", consideró Zermeño Infante.

Sobre la necesidad de revisar las actas de defunción, tal como lo pidió la semana pasada también ante medios de comunicación, Zermeño señaló que no se busca entrar en "discusiones técnicas", sino de simplemente buscar que la ciudadanía tenga un acceso a la información apegado lo más posible a la realidad, dicha solicitud la mantendrá en próximas reuniones del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna.

"Todos esos fallecimientos necesitamos ver las causas…Hay gente que murió y el acta dice 'falleció por cáncer, sospechosa de coronavirus', entonces no falleció por el coronavirus, pero en fin, yo no quiero entrar en discusiones técnicas de esta naturaleza, simplemente decirles, hay incluso diferencias en los números estatales con los números federales, se van a actualizar los fallecimientos en Torreón, a lo mejor llegamos a los 50, pues sí, pero vamos a revisar las actas de defunción para saber si efectivamente fallecieron por COVID, porque ahora todo el que haya tenido o sea sospechoso, lo meten a la estadística también", declaró el alcalde de Torreón.

Más pruebas

Realiza Zermeño señalamientos respecto a la contingencia sanitaria. *Afirma que se toman hasta cuatro veces más pruebas que en el resto de Coahuila. *Estimaciones municipales han indicado que el 25 por ciento de los diagnósticos de COVID-19 en La Laguna "vienen de fuera", el alcalde Zermeño tampoco detalló mayor información de tal afirmación.