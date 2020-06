Es bueno Saberlo

ENTRETENIMIENTO - Sorprende a tus amigos adivinando el número: Piensa en tu color favorito. Cuenta el número de letras. Multiplícalo por cinco. Ahora duplícalo y le restas tres. Si tienes un número de dos dígitos elimina el primero y quédate con el segundo. El resultado es siete. Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Brazos tengo desiguales y a mi ritmo se mueven los mortales. ¿Qué es? Pregunta: ¿Cuál es la cabeza que no tiene sesos? ¿De quién se trata? Desarrolló métodos de cultivo de virus y células demostrando que el inicio y la manifestación del cáncer pueden ser provocados por distintos agentes y distinta naturaleza, es decir, química, viral, radiológica o mecánica para producir tumores, descubriendo el tratamiento para cáncer de próstata que le valió el Premio Nobel de fisiología y medicina en 1966. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: El Saxofón fue inventado a mediados del siglo XIX por Adolphe Sax (1814-1894) y cuyo nombre nace del apellido de su inventor y el sufijo "fon" (del griego Phonos que significa sonido); como una mejora del clarinete en 1842 y dándolo a conocer en Paris, la ciudad luz, lugar donde estableció su taller de instrumentos. También se le atribuyen otras patentes para instrumentos de viento como la invención del fiscorno de la familia de las trompetas y del bombardino de la familia de las tubas. Tuvo aceptación especialmente en las bandas militares captando la atención de los compositores románticos del momento. Aunque el saxofón corrió el riesgo de caer en el olvido (1870), el instrumento con el paso del tiempo, adquirió mejoras y modificaciones en su mecánica y sus llaves, resurgiendo en 1920 con el nacimiento del jazz. La versatilidad de este instrumento propició la incorporación en otras músicas populares como el ritmo de blues y el rock & roll en 1950. En la actualidad no solo se escucha en la música clásica o el jazz, sino también en la música pop de variada índole, rock, funk, soul, etc.

LOS LEONES: Continuamos con la Junta virtual de COCOGO realizada el 19 de mayo estando como Anfitrión el Club de Leones de Gómez Palacio, A. C. Dentro de la intervención del C. L. Luís Esparza Alonso nos habló de los apoyos de la Fundación y los Proyectos que tienen para cada Ejercicio, en que somos los primeros en auxiliar en los desastres naturales y aunque tenemos como prioridad las enfermedades de la vista desde que lo solicitó Hellen Keller, hoy se les está dando más atención a los jóvenes y niños ya que está regresando el sarampión y que debemos apoyar las campañas de recaudación, mostrando el cuadro de los Distritos y sus aportaciones estando en Primer Lugar el Distrito B3, Segundo Lugar el Distrito B4 y Tercer Lugar el Distrito B2 al que pertenecemos y nuestro Club es el mayor aportador; sin embargo, si no podemos aportar mil dólares como Amigos de Melvin Jones, podemos promover la donación de cien dólares o la de 20 dólares para las vacunas del sarampión ya que buscamos mayor impacto en los servicios para combatir la diabetes, apoyar las causas globales, promoviendo la Campaña 100 y la donación, para lograr la meta de recaudación de 300 millones de dólares.

De común acuerdo se optó por informar las cosas más relevantes en Actividades de Servicio y Leonísticas, de los Clubes, participando los Clubes de Lerdo, Gómez Palacio (También el Comité de Damas), Torreón, A. C., Nous, Nueva Laguna, Torreón Poniente, los cuales posteriormente lo complementarán por escrito. Nuestra Gobernadora le dio la palabra a Mary Flyn Doran de la Fundación que también estuvo enlazada, felicitándonos por nuestras aportaciones, señalando que todos somos leones y que todos aprendemos de todos sin importar el Distrito al que pertenecemos, que está muy agradecida con el Distrito Múltiple B y que la disculpen con la cancelación de la Convención motivado por la pandemia, que a los que pagaron por anticipado se les regresará su dinero y que el hotel no hará cargos y que les hará llegar los termos a quienes lo solicitaron. (Más la próxima semana).

Entretenimiento: La respuesta para adivinar el número es: El color y el número de letras es distracción. Multiplicas por 10 y al restarle 3 te quedan siete porque ya eliminaste el primer dígito, que era distractor. ¿Sencillo no? Adivinanza: (El Reloj). Pregunta: (La cabeza de un clavo). Se trata de: (Francis Peyton Rous 1879-1970). Ya puedes consultar nuestra página http://leonesdegomezpalacio.org.mx y [email protected] o enviar tus sugerencias y comentarios al e-mail: [email protected] ¡Hasta la próxima! "Nosotros Servimos".